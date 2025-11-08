AI Analysis Token Cena (AIAT)
Aktuálna dnešná cena AI Analysis Token (AIAT) je $ 0.370152, s 0.19% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny AIAT na USD konverzný kurz je $ 0.370152 za AIAT.
AI Analysis Token sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 40,845,436, pričom počet coinov v obehu je 110.35M AIAT. Počas posledných 24 hodín sa AIATobchodovalo v rozmedzí od $ 0.3684 (low) do $ 0.37079 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.918633, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.21345.
V krátkodobom vývoji sa AIAT zmenilo o +0.07% za poslednú hodinu a o +1.47% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.
Aktuálna trhová kapitalizácia AI Analysis Token je $ 40.85M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu AIAT je 110.35M, pričom celková zásoba je 500000000.0. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 185.08M.
+0.07%
+0.19%
+1.47%
+1.47%
Počas dnešného dňa sa zmena ceny z AI Analysis Token na USDpohybovala na $ +0.00069917.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny AI Analysis Token na USD pohybovala na $ +0.0619760669.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny AI Analysis Token na USD pohybovala na $ +0.0784494966.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny AI Analysis Token na USD pohybovala na $ +0.09561349274533456.
|Obdobie
|Zmeniť (USD)
|Zmeniť (%)
|Dnes
|$ +0.00069917
|+0.19%
|30 dní
|$ +0.0619760669
|+16.74%
|60 dní
|$ +0.0784494966
|+21.19%
|90 dní
|$ +0.09561349274533456
|+34.83%
V roku 2040 by cena AI Analysis Token mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
Launched in 2023, AI Analysis was formed by a diverse team from around the world to create a Holistic ecosystem centred around the world of trading and the integration of cutting-edge artificial intelligence technology.
The origins of the project are rooted in the trading of financial instruments including the FOREX & Cryptocurrency markets. The concept of AI Analysis was created to provide a suite of services to synergistically enhance traders' capabilities across an array of markets with applications at both retail and institutional levels.
These services include the AI Signals service, which analyses financial instruments using a well-established and proven strategy to identify trading opportunities. The AI Analysis Exchange serves as the optimal platform for executing trades, offering low latency, deep liquidity, and tight spreads. The AI Analysis Mastercard provides user-friendly payment solutions, accepted worldwide, including at ATMs, ensuring seamless global transactions for a digital world.
These services are supported and underpinned by the AI Analysis Token (AIAT) providing critical utility across the ecosystem.
MEXC je popredná burza kryptomien, ktorej dôveruje viac ako 10 miliónov používateľov po celom svete. Je známa ako burza s najširším výberom tokenov, najrýchlejšími zoznamami tokenov a najnižšími obchodnými poplatkami na trhu. Pridajte sa k MEXC teraz, aby ste zažili najvyššiu likviditu a najkonkurencieschopnejšie poplatky na trhu!
|Čas (UTC+8)
|Typ
|Informácie
|11-07 01:12:41
|Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Top kryptomeny s trhovými údajmi dostupnými na MEXC
Aktuálne trendové kryptomeny, ktoré získavajú významnú pozornosť trhu
Nedávno uvedené kryptomeny, ktoré sú dostupné na obchodovanie
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.