AI Agent Factory (AIAF) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o AI Agent Factory (AIAF) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 23:49:18 (UTC+8)
USD

AI Agent Factory (AIAF) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre AI Agent Factory (AIAF) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 33.85K
$ 33.85K
Celková ponuka:
$ 1.00B
$ 1.00B
Počet coinov v obehu:
$ 1.00B
$ 1.00B
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 33.85K
$ 33.85K
Historické maximum:
$ 0.0053206
$ 0.0053206
Historické minimum:
$ 0.0000094
$ 0.0000094
Aktuálna cena:
$ 0
$ 0

AI Agent Factory (AIAF) informácie

AI Innovation Shouldn't Be Centralized The AI revolution is here, but ownership remains centralized. AIAF changes this by enabling true ownership and monetization of AI agents through advanced blockchain technology and hybrid compute infrastructure 100% Decentralized Ownership Enterprise-Grade Performance Hybrid Compute Network Powering the AI Agent Economy True Digital Ownership Mint your AI agents as NFTs on the blockchain. Full control, real ownership, transparent governance.

Build Your AI Agents Create powerful AI agents using our no-code platform. Deploy custom solutions with enterprise-grade capabilities. Enterprise-Grade Infrastructure Deploy on our hybrid compute network combining professional GPU farms with decentralized nodes

Multiple Revenue Streams Generate revenue through agent subscriptions, API access, or direct sales in our marketplace. Built for the Future AIAF combines cutting-edge blockchain technology with advanced AI infrastructure to create a new paradigm in AI ownership and monetization

Hybrid Compute Network

zkSync Era Integration

Dynamic NFT System

Decentralized Governance

Oficiálna webová stránka:
https://aiagentfactory.io

AI Agent Factory (AIAF) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky AI Agent Factory (AIAF) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet AIAF tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu AIAF tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili AIAF tokenomiku, preskúmajte cenu AIAF tokenu naživo!

AIAF cenová predikcia

Chcete vedieť, kam AIAF asi smeruje? Naša AIAF stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

