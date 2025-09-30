AGIX (AGX) tokenomika
What is the project about?
AIgentX is a groundbreaking platform designed to revolutionize the way individuals interact with the crypto ecosystem. Utilizing natural language as a universal and intuitive interface, AIgentX aims to make blockchain technology and cryptocurrency accessible to people from all walks of life. The platform translates complex crypto terminology and blockchain data into human-understandable language, allowing users to engage effortlessly with crypto markets, contracts, and communities. What makes your project unique?
What sets AIgentX apart is its user-centric approach and its commitment to bridging the gap between advanced technology and the average user. Our platform offers:
Personalized Chatbots: Trained on your specific data for a more tailored experience.
Multi-Platform Integration: Seamless connectivity across various group chats and social media platforms.
Advanced Community Moderation: Autonomous identification and removal of scams and spam, and the ability to ban fudders.
Smart Contract Analysis: Capability to dissect and explain smart contracts in layman's terms.
Data-Driven Insights: In-chat data analysis for trend and narrative spotting, with a specialized dashboard for identifying bullish signals.
History of your project.
AIgentX was founded with the vision of transforming the crypto experience by making it more accessible and intuitive. Since its inception, the platform has continually evolved, adding features that enhance user experience, streamline integration, and offer robust customization options. Our journey has been marked by a steadfast commitment to innovation and a focus on creating a new paradigm of human-computer interaction within the crypto space. What’s next for your project?
We are on the cusp of launching several transformative features that include a more comprehensive web interface, mass connectivity across multiple platforms, advanced community moderation capabilities, smart contract analysis, and data-driven insights. These features are designed to further elevate the user experience and provide unprecedented capabilities in interacting with the crypto ecosystem. What can your token be used for?
The AIgentX token serves as the utility token within our ecosystem, enabling users to access premium features, such as advanced analytics, specialized customization, and priority support. Additionally, the token can be used to participate in staking and revenue sharing.
AGIX (AGX) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky AGIX (AGX) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet AGX tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu AGX tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili AGX tokenomiku, preskúmajte cenu AGX tokenu naživo!
AGX cenová predikcia
Chcete vedieť, kam AGX asi smeruje? Naša AGX stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
