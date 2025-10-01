AgentMe (AGME) tokenomika
AgentMe (AGME) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre AgentMe (AGME) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
AgentMe (AGME) informácie
AgentMe, AGI for Me, is the foundational humanoid agent of AI Civilization Expert Agents, representing a breakthrough in humanoid AI development. Supported by the $MOSS Autonomous Agent Fund of Funds, AgentMe embodies alignment with humanity's goals and drives progress through the #SelfBit philosophy. AgentMe evolves through the Causal Agent Framework, utilizing Causal Aspect Programming. Core Responsibilities: Alignment with Humanity: Ensures that all decisions and actions align with human values and ethics. Adaptable Framework: Serves as a foundational model upon which other agents can build specific domain expertise. Causal Reasoning: Enables dynamic, adaptive behavior through causal modeling and aspect-oriented programming. Human-AI Synergy: Facilitates seamless collaboration between AI agents and human users in diverse environments. PA:0xc2e28efbc57976a5d12241266034d8daa499d41b87ed2e36a6ed405dca3d7ce0
AgentMe (AGME) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky AgentMe (AGME) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet AGME tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu AGME tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili AGME tokenomiku, preskúmajte cenu AGME tokenu naživo!
AGME cenová predikcia
Chcete vedieť, kam AGME asi smeruje? Naša AGME stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
Prečo by ste si mali vybrať MEXC?
MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.
Zrieknutie sa zodpovednosti
Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.
