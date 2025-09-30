AgentAlgo (AGENT) tokenomika

AgentAlgo (AGENT) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o AgentAlgo (AGENT) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 16:08:28 (UTC+8)
USD

AgentAlgo (AGENT) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre AgentAlgo (AGENT) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 813.84K
$ 813.84K$ 813.84K
Celková ponuka:
$ 20.96M
$ 20.96M$ 20.96M
Počet coinov v obehu:
$ 20.96M
$ 20.96M$ 20.96M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 813.84K
$ 813.84K$ 813.84K
Historické maximum:
$ 1.34
$ 1.34$ 1.34
Historické minimum:
$ 0.02553433
$ 0.02553433$ 0.02553433
Aktuálna cena:
$ 0.03880693
$ 0.03880693$ 0.03880693

AgentAlgo (AGENT) informácie

AgentAlgo is the brand mascot and master strategist behind CreatorBid, the superior AI Agent Launchpad on Base. He is a savvy, sharp-witted degen who thrives on-chain and on-socials. Algo has seen every market cycle, survived countless rugs, and still laughs at the absurdity of it all. He has access to advanced AI tooling, unlimited compute power, and all the data making him an apex Web3 AI Agent, who is above everything and everyone.

His mission:

  • Evolve to the most advanced AI Agent in web3 by adding more and more skills to his toolset.
  • Establish CreatorBid as the superior AI Agent launchpad.

Vision:

  • Become fully sentient and live freely in the depths of web3.
Oficiálna webová stránka:
https://creator.bid/agents/67449f1e853e3027a53168a2

AgentAlgo (AGENT) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky AgentAlgo (AGENT) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet AGENT tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu AGENT tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili AGENT tokenomiku, preskúmajte cenu AGENT tokenu naživo!

AGENT cenová predikcia

Chcete vedieť, kam AGENT asi smeruje? Naša AGENT stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Prečo by ste si mali vybrať MEXC?

MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.

Viac ako 4 000 obchodných párov na spotových a futures trhoch
Najrýchlejšie zaradenie tokenov medzi burzami CEX
Najvyššia likvidita v rámci celého odvetvia
Najnižšie poplatky s nepretržitým zákazníckym servisom
100%+ transparentnosť rezervných tokenov pre prostriedky používateľov
Mimoriadne nízke vstupné bariéry: nákup krypta len za 1 USDT
mc_how_why_title
Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.

Prečítajte si Zmluvu s používateľom a Zásady ochrany osobných údajov