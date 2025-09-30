Agent YP by Virtuals (AIYP) tokenomika
AgentYP is an AI Agent project created by an influential creator of the web3 gaming space, YellowPanther. AgentYP's purpose is to be an autonomous agent that provides accurate and concise information about the web3 gaming space based on accurate sets of data and inputs. AgentYP ultimately aims to exist in different web3 games as an AI NPC that will give users a personalized experience. AgentYP's vision is to empower creators, developers, and gamers by contributing invaluable insights, tools, and enhancements that elevate the Web3 Gaming landscape.
Agent YP by Virtuals (AIYP) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Agent YP by Virtuals (AIYP) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet AIYP tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu AIYP tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili AIYP tokenomiku, preskúmajte cenu AIYP tokenu naživo!
