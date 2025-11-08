BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena AGENT BAPO je 0USD. Trhová kapitalizácia BAPO je 8,583.57USD. Sledujte aktualizácie cien BAPO v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o BAPO

BAPO informácie o cene

Čo je BAPO

BAPO oficiálna webová stránka

BAPO tokenomika

BAPO predpoveď cien

AGENT BAPO Logo

AGENT BAPO Cena (BAPO)

Nezaradené

1 BAPO na USD aktuálnu cenu:

--
----
+4.20%1D
USD
AGENT BAPO (BAPO) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 07:55:11 (UTC+8)

Dnešná cena AGENT BAPO

Aktuálna dnešná cena AGENT BAPO (BAPO) je --, s 4.26% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny BAPO na USD konverzný kurz je -- za BAPO.

AGENT BAPO sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 8,583.57, pričom počet coinov v obehu je 100.00M BAPO. Počas posledných 24 hodín sa BAPOobchodovalo v rozmedzí od $ 0 (low) do $ 0 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.00162005, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.

V krátkodobom vývoji sa BAPO zmenilo o -0.34% za poslednú hodinu a o -21.90% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.

AGENT BAPO (BAPO) informácie o trhu

$ 8.58K
$ 8.58K$ 8.58K

--
----

$ 8.58K
$ 8.58K$ 8.58K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Aktuálna trhová kapitalizácia AGENT BAPO je $ 8.58K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu BAPO je 100.00M, pričom celková zásoba je 100000000.0. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 8.58K.

História cien AGENT BAPO v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0
$ 0$ 0
24 hod Low
$ 0
$ 0$ 0
24 hod High

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00162005
$ 0.00162005$ 0.00162005

$ 0
$ 0$ 0

-0.34%

+4.26%

-21.90%

-21.90%

AGENT BAPO (BAPO) história cien USD

Počas dnešného dňa sa zmena ceny z AGENT BAPO na USDpohybovala na $ 0.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny AGENT BAPO na USD pohybovala na $ 0.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny AGENT BAPO na USD pohybovala na $ 0.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny AGENT BAPO na USD pohybovala na $ 0.

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ 0+4.26%
30 dní$ 0-48.58%
60 dní$ 0-67.54%
90 dní$ 0--

Cenové predikcie pre AGENT BAPO

Cenová predikcia AGENT BAPO (BAPO) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena BAPO v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia AGENT BAPO (BAPO) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena AGENT BAPO mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne AGENT BAPO v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku BAPO cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na AGENT BAPO Cenové predikcie.

Čo je AGENT BAPO (BAPO)

Agent Bapo is a memecoin and an AI model that can generate art, music and videos. Utilising AI to be benifeted for users to help them in their projects and daily business, Bapo holders will have access for free to the dAPP without paying any subscriptions, for unholders and users outside the chain, there will be a small subscription per month in which bapo holders will benifit as a revenue share. More tools will be unlocked on our dAPP plus as part of the upcoming steps there will be a mini app that will be used in the new base app.

MEXC je popredná burza kryptomien, ktorej dôveruje viac ako 10 miliónov používateľov po celom svete. Je známa ako burza s najširším výberom tokenov, najrýchlejšími zoznamami tokenov a najnižšími obchodnými poplatkami na trhu. Pridajte sa k MEXC teraz, aby ste zažili najvyššiu likviditu a najkonkurencieschopnejšie poplatky na trhu!

AGENT BAPO (BAPO) Zdroje

Oficiálna webová stránka

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o AGENT BAPO

Akú hodnotu bude mať 1 AGENT BAPO v roku 2030?
Ak by hodnota AGENT BAPO rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do AGENT BAPO podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 07:55:11 (UTC+8)

AGENT BAPO (BAPO) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Pozrite si viac informácií o AGENT BAPO

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.