Aether Games (AEG) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Aether Games (AEG) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
Aether Games (AEG) informácie
Aether Games is a transmedia development studio focused on creating immersive experiences through games, series and interactive AI technologies. Aether Games is not only enhancing the gaming experience, but is also empowering players in a way that is also inclusive of traditional gamers. Aether Games have secured the Exclusive Rights to develop the Official Online Trading Card Game for "The Wheel of Time" series. Products lineup Aether: Trading Card Game Aether is a Trading Card Game set in the dark fantasy universe. Players use a variety of Adventurers, Creatures and Cards, each with their own unique mechanics, to craft powerful new strategies. Players quest for new cards and battle each other for ranks and rewards, all while customizing their decks and cards to suit their individual playstyles. With real-time online battles, deep strategy, and expansive card sets, Aether offers an immersive and rewarding gaming experience. Aether Saga Fully CGI 3D cinematic dark fantasy series about Holda and Einar, immersing the audience into the world of Aether. Aether Saga is a captivating story set in a mystical Viking world, where ancient Norse mythology intertwines with magical elements. Cards of Eternity: The Wheel of Time Venture into the legendary world of "The Wheel of Time" with Aether Games' upcoming title "Cards of Eternity: The Wheel of Time". "The Wheel of Time" is an epic fantasy masterpiece by Robert Jordan and Brandon Sanderson. Spanning 14 novels, it's a tale of magic, conflict, and destiny that has captivated millions worldwide. Its rich narrative and deep lore have made it one of the best-selling fantasy series ever, securing its place as a cultural phenomenon with a successful TV adaptation on AmazonPrime. Token Utility $AEG: Empowering Aether Games Ecosystem
Aether Games (AEG) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Aether Games (AEG) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet AEG tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu AEG tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili AEG tokenomiku, preskúmajte cenu AEG tokenu naživo!
AEG cenová predikcia
Chcete vedieť, kam AEG asi smeruje? Naša AEG stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
