Aktuálna dnešná cena Aesyx Dollar je 1.022USD. Trhová kapitalizácia AXD je 75,735USD. Sledujte aktualizácie cien AXD v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Aesyx Dollar je 1.022USD. Trhová kapitalizácia AXD je 75,735USD. Sledujte aktualizácie cien AXD v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o AXD

AXD informácie o cene

Čo je AXD

AXD biela kniha

AXD oficiálna webová stránka

AXD tokenomika

AXD predpoveď cien

Aesyx Dollar Logo

Aesyx Dollar Cena (AXD)

Nezaradené

1 AXD na USD aktuálnu cenu:

$1.022
0.00%1D
mexc
Tieto údaje o tokenoch pochádzajú od tretích strán. MEXC pôsobí výlučne ako agregátor informácií.
USD
Aesyx Dollar (AXD) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 06:18:30 (UTC+8)

Dnešná cena Aesyx Dollar

Aktuálna dnešná cena Aesyx Dollar (AXD) je $ 1.022, s 0.10% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny AXD na USD konverzný kurz je $ 1.022 za AXD.

Aesyx Dollar sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 75,735, pričom počet coinov v obehu je 74.13K AXD. Počas posledných 24 hodín sa AXDobchodovalo v rozmedzí od $ 1.02 (low) do $ 1.022 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 1.072, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.952838.

V krátkodobom vývoji sa AXD zmenilo o +0.03% za poslednú hodinu a o +3.68% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.

Aesyx Dollar (AXD) informácie o trhu

$ 75.74K
--
$ 75.74K
74.13K
74,128.09973236996
Aktuálna trhová kapitalizácia Aesyx Dollar je $ 75.74K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu AXD je 74.13K, pričom celková zásoba je 74128.09973236996. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 75.74K.

História cien Aesyx Dollar v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 1.02
24 hod Low
$ 1.022
24 hod High

$ 1.02
$ 1.022
$ 1.072
$ 0.952838
+0.03%

+0.10%

+3.68%

+3.68%

Aesyx Dollar (AXD) história cien USD

Počas dnešného dňa sa zmena ceny z Aesyx Dollar na USDpohybovala na $ +0.00098718.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny Aesyx Dollar na USD pohybovala na $ +0.0004342478.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny Aesyx Dollar na USD pohybovala na $ +0.0004053252.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny Aesyx Dollar na USD pohybovala na $ +0.011364622004562.

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.00098718+0.10%
30 dní$ +0.0004342478+0.04%
60 dní$ +0.0004053252+0.04%
90 dní$ +0.011364622004562+1.12%

Cenové predikcie pre Aesyx Dollar

Cenová predikcia Aesyx Dollar (AXD) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena AXD v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Aesyx Dollar (AXD) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Aesyx Dollar mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Aesyx Dollar

Akú hodnotu bude mať 1 Aesyx Dollar v roku 2030?
Ak by hodnota Aesyx Dollar rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Aesyx Dollar podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 06:18:30 (UTC+8)

Pozrite si viac informácií o Aesyx Dollar

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.