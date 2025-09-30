Advertise Coin (ADCO) tokenomika
Advertise Coin (ADCO) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Advertise Coin (ADCO) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
Advertise Coin (ADCO) informácie
Advertise Exchange connects publishers and advertisers in a crypto world. The ADCO serviced marketplace includes easy cryptocurrency payments, which makes business truly efficient, transparent, and reliable. Advertise Coin has its own ecosystem with several major advertising companies. Our focus is to integrate all companies, employees, and businesses on the advertising market. Our platform allows advertising companies to contact the API database directly, and offers consumers to use much lower prices for services in the advertising market.
Advertise Coin (ADCO) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Advertise Coin (ADCO) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet ADCO tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu ADCO tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili ADCO tokenomiku, preskúmajte cenu ADCO tokenu naživo!
