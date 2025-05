Čo je Add Finance (ADD)

Add Finance is an emerging tech platform which scales the defi with AI (Artificial Intelligence ) to make more scalable and reliable trading bots and DApps. An AI crypto trading bot, in the simplest terms, is a computer program that uses artificial intelligence algorithms to analyze market data and execute trades automatically on behalf of the user.

MEXC je popredná burza kryptomien, ktorej dôveruje viac ako 10 miliónov používateľov po celom svete. Je známa ako burza s najširším výberom tokenov, najrýchlejšími zoznamami tokenov a najnižšími obchodnými poplatkami na trhu. Pridajte sa k MEXC teraz, aby ste zažili najvyššiu likviditu a najkonkurencieschopnejšie poplatky na trhu!