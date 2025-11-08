Aktuálna dnešná cena aarna atv111 je 102.65USD. Trhová kapitalizácia ATV111 je 1,343,185USD. Sledujte aktualizácie cien ATV111 v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena aarna atv111 je 102.65USD. Trhová kapitalizácia ATV111 je 1,343,185USD. Sledujte aktualizácie cien ATV111 v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena aarna atv111 (ATV111) je $ 102.65, s 0.01% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny ATV111 na USD konverzný kurz je $ 102.65 za ATV111.
aarna atv111 sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 1,343,185, pričom počet coinov v obehu je 13.09K ATV111. Počas posledných 24 hodín sa ATV111obchodovalo v rozmedzí od $ 102.63 (low) do $ 102.65 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 102.65, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 101.3.
V krátkodobom vývoji sa ATV111 zmenilo o -- za poslednú hodinu a o +0.09% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.
aarna atv111 (ATV111) informácie o trhu
$ 1.34M
$ 1.34M$ 1.34M
--
----
$ 1.34M
$ 1.34M$ 1.34M
13.09K
13.09K 13.09K
13,085.63181444424
13,085.63181444424 13,085.63181444424
Aktuálna trhová kapitalizácia aarna atv111 je $ 1.34M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu ATV111 je 13.09K, pričom celková zásoba je 13085.63181444424. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 1.34M.
História cien aarna atv111 v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 102.63
$ 102.63$ 102.63
24 hod Low
$ 102.65
$ 102.65$ 102.65
24 hod High
$ 102.63
$ 102.63$ 102.63
$ 102.65
$ 102.65$ 102.65
$ 102.65
$ 102.65$ 102.65
$ 101.3
$ 101.3$ 101.3
--
+0.01%
+0.09%
+0.09%
aarna atv111 (ATV111) história cien USD
Počas dnešného dňa sa zmena ceny z aarna atv111 na USDpohybovala na $ +0.015. V posledných 30 dňoch sa zmena ceny aarna atv111 na USD pohybovala na $ +0.3826381400. V posledných 60 dňoch sa zmena ceny aarna atv111 na USD pohybovala na $ +0.7511927000. V posledných 90 dňoch sa zmena ceny aarna atv111 na USD pohybovala na $ +1.1604.
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.015
+0.01%
30 dní
$ +0.3826381400
+0.37%
60 dní
$ +0.7511927000
+0.73%
90 dní
$ +1.1604
+1.14%
Cenové predikcie pre aarna atv111
Cenová predikcia aarna atv111 (ATV111) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena ATV111 v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia aarna atv111 (ATV111) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena aarna atv111 mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne aarna atv111 v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku ATV111 cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na aarna atv111 Cenové predikcie.
Čo je aarna atv111 (ATV111)
aarnâ.ai is building better defi asset management - merging AI and tokenization for mobile-first onchain finance.
The core infrastructure of aarnâ tokenised vaults and the alpha 30/7 deep learning framework enables structured strategies like stablecoin yield aggregation, AI-quant vaults, and fully onchain portfolio execution - bringing to DeFi what structured asset management did for TradFi: moving capital onchain with intelligence, autonomous execution, and integrated risk management.
aarnâ.ai is building better defi asset management - merging AI and tokenization for mobile-first onchain finance.
The core infrastructure of aarnâ tokenised vaults and the alpha 30/7 deep learning framework enables structured strategies like stablecoin yield aggregation, AI-quant vaults, and fully onchain portfolio execution - bringing to DeFi what structured asset management did for TradFi: moving capital onchain with intelligence, autonomous execution, and integrated risk management.
Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o aarna atv111
Akú hodnotu bude mať 1 aarna atv111 v roku 2030?
Ak by hodnota aarna atv111 rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do aarna atv111 podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíaarna atv111?
Dnešná cena aarna atv111 je $ 102.65. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je aarna atv111 stále dobrou investíciou?
aarna atv111 zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do ATV111, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s aarna atv111?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo aarna atv111 v hodnote --.
Aká je aktuálna cena aarna atv111?
Živá cena ATV111 sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu aarna atv111 vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena ATV111, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu aarna atv111?
Cenu ATV111 ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,428.09
+2.60%
ETH
3,457.73
+4.85%
SOL
163.35
+5.10%
COAI
1.136
+3.96%
USDC
1.0003
-0.02%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre ATV111 na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár ATV111/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena aarna atv111 pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena aarna atv111 v tomto roku?
Cena aarna atv111 by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu aarna atv111 (ATV111).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 05:11:52 (UTC+8)
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.