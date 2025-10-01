a16gems (A16G) tokenomika
a16gems (A16G) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre a16gems (A16G) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
a16gems (A16G) informácie
Turn your X profile into an instant tradable token—buy and sell creator coins with a few clicks. Create your coin by signing in with X, choosing a symbol, and launching it for free. Trade your friends' coins when they join using our smart bonding curve, which ensures fair and transparent pricing for everyone. The more people trade, the higher the value can go. Once your token's market cap reaches $69K, it automatically gets listed on Raydium DEX, opening up even more trading opportunities and potential growth.
a16gems (A16G) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky a16gems (A16G) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet A16G tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu A16G tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili A16G tokenomiku, preskúmajte cenu A16G tokenu naživo!
A16G cenová predikcia
Chcete vedieť, kam A16G asi smeruje? Naša A16G stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
Zrieknutie sa zodpovednosti
Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.
