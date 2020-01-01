Zypto (ZYPTO) tokenomika

Zypto (ZYPTO) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Zypto (ZYPTO) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Zypto (ZYPTO) informácie

$Zypto is the native token of the Zypto ecosystem, a dynamic project rivalling industry giants across the crypto and payments industries with their all-in-one defi and cefi app, payment gateway, crypto cards and more. Holders enjoy revenue sharing, exclusive perks and many other benefits.

Oficiálna webová stránka:
https://zypto.foundation/
Biela kniha:
https://zypto.foundation/white-paper/
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0x7a65cb87f596caf31a4932f074c59c0592be77d7

Zypto (ZYPTO) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Zypto (ZYPTO) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 4.93M
$ 4.93M$ 4.93M
Celková ponuka:
$ 896.46M
$ 896.46M$ 896.46M
Počet coinov v obehu:
$ 896.46M
$ 896.46M$ 896.46M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 5.50M
$ 5.50M$ 5.50M
Historické maximum:
$ 0.07
$ 0.07$ 0.07
Historické minimum:
$ 0.004400196864171083
$ 0.004400196864171083$ 0.004400196864171083
Aktuálna cena:
$ 0.0055
$ 0.0055$ 0.0055

Zypto (ZYPTO) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Zypto (ZYPTO) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet ZYPTO tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu ZYPTO tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili ZYPTO tokenomiku, preskúmajte cenu ZYPTO tokenu naživo!

Ako kúpiť ZYPTO

Máte záujem pridať Zypto (ZYPTO) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu ZYPTO vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Zypto (ZYPTO) história cien

Analýza histórie cien ZYPTO pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

ZYPTO cenová predikcia

Chcete vedieť, kam ZYPTO asi smeruje? Naša ZYPTO stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Prečo by ste si mali vybrať MEXC?

MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.

