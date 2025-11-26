Zyphora (ZYPH) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Zyphora (ZYPH) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-26 04:56:54 (UTC+8)
USD

Zyphora (ZYPH) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Zyphora (ZYPH) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
--
----
Celková ponuka:
$ 21.00B
$ 21.00B
Počet coinov v obehu:
--
----
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 3.76K
$ 3.76K
Historické maximum:
$ 0.17286
$ 0.17286
Historické minimum:
--
----
Aktuálna cena:
$ 0.0000001791
$ 0.0000001791

Zyphora (ZYPH) informácie

Zyphora — The Modular Blockchain Stack.Build smarter. Deploy faster. Scale endlessly. Zyphora enables developers to launch high-performance Layer-2 rollups using a modular, composable framework.

Oficiálna webová stránka:
https://zyphora.pro/
Biela kniha:
https://zyphora.pro/whitepaper.html
Prieskumník blokov:
https://bscscan.com/token/0x6aC9dF6C8b45F841eB9235994e3dC248073d862b

Zyphora (ZYPH) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Zyphora (ZYPH) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet ZYPH tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu ZYPH tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili ZYPH tokenomiku, preskúmajte cenu ZYPH tokenu naživo!

Ako kúpiť ZYPH

Máte záujem pridať Zyphora (ZYPH) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu ZYPH vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Zyphora (ZYPH) história cien

Analýza histórie cien ZYPH pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

ZYPH cenová predikcia

Chcete vedieť, kam ZYPH asi smeruje? Naša ZYPH stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

