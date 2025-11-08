BurzaDEX+
Kúp kryptomenyTrhySpotFutures500XEarnPodujatia
Viac
Flip Fest
Aktuálna dnešná cena Zyphora je 0.000000769USD. Trhová kapitalizácia ZYPH je --USD. Sledujte aktualizácie cien ZYPH v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Zyphora je 0.000000769USD. Trhová kapitalizácia ZYPH je --USD. Sledujte aktualizácie cien ZYPH v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o ZYPH

ZYPH informácie o cene

Čo je ZYPH

ZYPH biela kniha

ZYPH oficiálna webová stránka

ZYPH tokenomika

ZYPH predpoveď cien

ZYPH história

ZYPH Sprievodca nákupom

ZYPH-na-fiat prevodník mien

ZYPH spot

Pre-market

Zarábať

Airdrop+

Novinky

Blog

Zistiť

Zyphora Logo

Zyphora kurz (ZYPH)

1 ZYPH na USD aktuálnu cenu:

$0.00000077
$0.00000077$0.00000077
+3.35%1D
USD
Zyphora (ZYPH) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:16:26 (UTC+8)

Dnešná cena Zyphora

Aktuálna dnešná cena Zyphora (ZYPH) je $ 0.000000769, s 3.35% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny ZYPH na USD konverzný kurz je $ 0.000000769 za ZYPH.

Zyphora sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- ZYPH. Počas posledných 24 hodín sa ZYPHobchodovalo v rozmedzí od $ 0.000000701 (low) do $ 0.000001034 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.

V krátkodobom vývoji sa ZYPH zmenilo o +1.98% za poslednú hodinu a o -58.55% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 326.58K.

Zyphora (ZYPH) informácie o trhu

--
----

$ 326.58K
$ 326.58K$ 326.58K

$ 16.15K
$ 16.15K$ 16.15K

--
----

21,000,000,000
21,000,000,000 21,000,000,000

BSC

Aktuálna trhová kapitalizácia Zyphora je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 326.58K. Počet coinov v obehu ZYPH je --, pričom celková zásoba je 21000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 16.15K.

História cien Zyphora v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.000000701
$ 0.000000701$ 0.000000701
24 hod Low
$ 0.000001034
$ 0.000001034$ 0.000001034
24 hod High

$ 0.000000701
$ 0.000000701$ 0.000000701

$ 0.000001034
$ 0.000001034$ 0.000001034

--
----

--
----

+1.98%

+3.35%

-58.55%

-58.55%

Zyphora (ZYPH) história cien USD

Sledujte zmeny cien Zyphora za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.000000024959+3.35%
30 dní$ -0.000003031-79.77%
60 dní$ -0.007499231-99.99%
90 dní$ -0.007499231-99.99%
Zyphora dnešná zmena ceny

Dnes ZYPH zaznamenal zmenu o $ +0.000000024959 (+3.35%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Zyphora zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.000003031 (-79.77%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Zyphora zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal ZYPH zmenu o $ -0.007499231 (-99.99%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Zyphora zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.007499231 (-99.99%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Zyphora (ZYPH)?

Pozrite si Zyphorastránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Zyphora

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Zyphora, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Zyphora?

Zyphora (ZYPH) prices are influenced by several key factors:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact ZYPH pricing.

Supply and Demand: Token circulation, trading volume, and holder behavior affect price dynamics.

Utility and Adoption: Real-world use cases, partnerships, and platform growth drive value.

Development Progress: Technical updates, roadmap milestones, and ecosystem expansion influence investor interest.

Regulatory Environment: Government policies and compliance requirements can significantly impact prices.

Competition: Performance relative to similar projects affects market positioning.

Social Media: Community engagement, influencer opinions, and viral trends create price volatility.

Market Liquidity: Exchange listings and trading pairs availability impact accessibility and price stability.

Macroeconomic Factors: Global economic conditions, inflation, and traditional market performance influence crypto investments.

Technical Analysis: Chart patterns, support/resistance levels, and trading indicators guide investor decisions.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Zyphora?

People want to know Zyphora (ZYPH) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio value, identifying buying or selling opportunities, monitoring market trends, and assessing investment performance. Real-time price data helps traders time their entries and exits effectively.

Cenové predikcie pre Zyphora

Cenová predikcia Zyphora (ZYPH) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena ZYPH v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Zyphora (ZYPH) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Zyphora mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

MEXC nástroje
Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Zyphora v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku ZYPH cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Zyphora Cenové predikcie.

O Zyphora

ZYPH is a digital asset that operates on a decentralized blockchain network. Its primary function is to facilitate secure, peer-to-peer transactions across the globe, with a focus on privacy and anonymity. ZYPH employs a proof-of-stake consensus mechanism, which allows holders of the token to validate transactions and earn rewards. The asset's issuance model is designed to control supply and maintain value, with a predetermined number of tokens released periodically. Typical uses of ZYPH include remittances, online purchases, and as a medium of exchange in the digital economy. Its blockchain infrastructure also supports the development of decentralized applications, further expanding its potential use cases.

Ako nakupovať a investovať Zyphora

Ste pripravení začať s Zyphora? Nákup ZYPH na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Zyphora. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Zyphora (ZYPH) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Zyphora sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť Zyphora (ZYPH)

Čo môžete urobiť s Zyphora

Vlastníctvo Zyphora vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup Zyphora (ZYPH) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Obchodné spotové poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ
Obchodné futures poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ

Pozrite si konkurenčné obchodné poplatky MEXC

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je Zyphora (ZYPH)

Zyphora — The Modular Blockchain Stack.Build smarter. Deploy faster. Scale endlessly. Zyphora enables developers to launch high-performance Layer-2 rollups using a modular, composable framework.

Zyphora Zdroj

Pre hlbšie pochopenie Zyphora zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna Zyphora webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Zyphora

Akú hodnotu bude mať 1 Zyphora v roku 2030?
Ak by hodnota Zyphora rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Zyphora podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:16:26 (UTC+8)

Zyphora (ZYPH) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Top správy

Prečo toľko ľudí stále stráca peniaze počas býčieho trhu?

October 6, 2025

Vzostup Bitcoin Layer 2 sietí: Porozumenie technológii, ktorá preformuje budúcnosť Bitcoinu v roku 2025

October 6, 2025

Altcoiny v 2025: Keď TOTAL3 dosiahne nové maximá, ale váš portfólio sa nepohne

October 5, 2025
Zobraziť viac

Pozrite si viac informácií o Zyphora

ZYPH USDT (obchodovanie s futures)

Dlhé alebo krátke pozície ZYPH s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s ZYPH USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.

Obchodujte na trhoch s Zyphora (ZYPH) na MEXC

Preskúmajte spotové trhy a trhy s Futures, sledujte aktuálnu cenu a objem Zyphora a obchodujte priamo.

Páry
Cena
Zmena 24 hodín
24 h objem
ZYPH/USDT
$0.00000077
$0.00000077$0.00000077
+3.21%
0.00% (USDT)

Ďalšie kryptomeny na preskúmanie

Top kryptomeny s trhovými údajmi dostupnými na MEXC

HOT

Aktuálne trendové kryptomeny, ktoré získavajú významnú pozornosť trhu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

Novo pridané

Nedávno uvedené kryptomeny, ktoré sú dostupné na obchodovanie

BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN51

SN51

SN51

$22.39
$22.39$22.39

+123.90%

Top ziskové kryptomeny

Dnešné top krypto pumpy

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00006397
$0.00006397$0.00006397

+1,179.40%

ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.009888
$0.009888$0.009888

+147.20%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000012000
$0.000012000$0.000012000

+100.00%

Flux

Flux

FLUX

$0.18951
$0.18951$0.18951

+73.33%

Humanity

Humanity

H

$0.19808
$0.19808$0.19808

+39.27%

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

ZYPH-na-USD kalkulačka

Suma

ZYPH
ZYPH
USD
USD

1 ZYPH = 0.00000 USD