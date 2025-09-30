Zelwin (ZLW) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Zelwin (ZLW) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 12:38:46 (UTC+8)
Zelwin (ZLW) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Zelwin (ZLW) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 107.49K
Celková ponuka:
$ 300.00M
Počet coinov v obehu:
$ 72.33M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 445.80K
Historické maximum:
$ 0.014679
Historické minimum:
$ 0.001254679715982938
Aktuálna cena:
$ 0.001486
Zelwin (ZLW) informácie

ZELWIN has created a big ecosystem and the one-stop solution for startups. We have a whole ecosystem：MVP Labs, marketing Hub, launchpad/Incubator and payment System. Zelwin works all around the globe.Zelwin Finance combines financial tools that open the door to unique possibilities for ZLW token holders.

Oficiálna webová stránka:
https://zelwin.com/
Biela kniha:
https://drive.google.com/file/d/1HK32xt3qlaPMdlupUGdxKRUkfSscmZe6/view
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0x5319e86F0e41a06E49eb37046b8c11D78bcAd68C

Zelwin (ZLW) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Zelwin (ZLW) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet ZLW tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu ZLW tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili ZLW tokenomiku, preskúmajte cenu ZLW tokenu naživo!

