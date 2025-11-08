BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena ZKWASM je 0.0301USD. Trhová kapitalizácia ZKWASM je --USD. Sledujte aktualizácie cien ZKWASM v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena ZKWASM je 0.0301USD. Trhová kapitalizácia ZKWASM je --USD. Sledujte aktualizácie cien ZKWASM v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

ZKWASM Logo

ZKWASM kurz (ZKWASM)

1 ZKWASM na USD aktuálnu cenu:

+4.98%1D
USD
ZKWASM (ZKWASM) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:16:19 (UTC+8)

Dnešná cena ZKWASM

Aktuálna dnešná cena ZKWASM (ZKWASM) je $ 0.0301, s 4.98% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny ZKWASM na USD konverzný kurz je $ 0.0301 za ZKWASM.

ZKWASM sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- ZKWASM. Počas posledných 24 hodín sa ZKWASMobchodovalo v rozmedzí od $ 0.02798 (low) do $ 0.03292 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.

V krátkodobom vývoji sa ZKWASM zmenilo o -0.80% za poslednú hodinu a o -38.31% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 72.33K.

ZKWASM (ZKWASM) informácie o trhu

$ 72.33K
$ 72.33K$ 72.33K

$ 30.10M
$ 30.10M$ 30.10M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Aktuálna trhová kapitalizácia ZKWASM je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 72.33K. Počet coinov v obehu ZKWASM je --, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 30.10M.

História cien ZKWASM v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
24 hod Low
24 hod High

-0.80%

+4.98%

-38.31%

-38.31%

ZKWASM (ZKWASM) história cien USD

Sledujte zmeny cien ZKWASM za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.0014279+4.98%
30 dní$ -0.02559-45.96%
60 dní$ -0.02842-48.57%
90 dní$ -0.00219-6.79%
ZKWASM dnešná zmena ceny

Dnes ZKWASM zaznamenal zmenu o $ +0.0014279 (+4.98%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

ZKWASM zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.02559 (-45.96%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

ZKWASM zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal ZKWASM zmenu o $ -0.02842 (-48.57%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

ZKWASM zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.00219 (-6.79%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby ZKWASM (ZKWASM)?

Pozrite si ZKWASMstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre ZKWASM

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby ZKWASM, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny ZKWASM?

ZKWASM price is influenced by several key factors:

Technology adoption: Integration and usage of zero-knowledge proof technology in web applications drives demand.

Market sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence significantly impact price movements.

Development progress: Updates, partnerships, and technical milestones affect investor perception.

Competition: Performance relative to other ZK-proof and Layer 2 solutions influences market position.

Regulatory environment: Government policies on privacy-focused cryptocurrencies can impact trading.

Trading volume: Liquidity levels and exchange listings affect price stability and accessibility.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu ZKWASM?

People want to know ZKWASM price today for several key reasons: investment decisions, portfolio tracking, trading opportunities, and market analysis. As a cryptocurrency, ZKWASM's price fluctuates constantly, so real-time pricing helps investors buy/sell at optimal times, assess profits/losses, and make informed financial choices based on current market conditions.

Cenové predikcie pre ZKWASM

Cenová predikcia ZKWASM (ZKWASM) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena ZKWASM v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia ZKWASM (ZKWASM) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena ZKWASM mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne ZKWASM v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku ZKWASM cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na ZKWASM Cenové predikcie.

O ZKWASM

ZKWASM is a crypto asset designed to facilitate and enhance the functionality of decentralized applications (dApps). It operates on the basis of zero-knowledge proofs, a cryptographic principle that allows for the verification of transactions without revealing any other information about them. This ensures a high level of privacy and security for users. The asset's primary role is to serve as the computational fuel for executing smart contracts within its ecosystem, similar to how gas works in the Ethereum network. ZKWASM's issuance model is not widely known, but it's typically used within its own ecosystem and in other platforms that support dApps and require secure, private transactions.

Ako nakupovať a investovať ZKWASM

Čo je ZKWASM (ZKWASM)

ZKWASM is a high-performance zero-knowledge proof execution environment based on WebAssembly (WASM). It enables scalable, privacy-preserving applications such as rollups, zkDApps, and AI-verifiable programs.

ZKWASM Zdroj

Pre hlbšie pochopenie ZKWASM zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna ZKWASM webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o ZKWASM

Akú hodnotu bude mať 1 ZKWASM v roku 2030?
Ak by hodnota ZKWASM rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do ZKWASM podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:16:19 (UTC+8)

Pozrite si viac informácií o ZKWASM

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

