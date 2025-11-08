Aktuálna dnešná cena ZKWASM je 0.0301USD. Trhová kapitalizácia ZKWASM je --USD. Sledujte aktualizácie cien ZKWASM v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena ZKWASM je 0.0301USD. Trhová kapitalizácia ZKWASM je --USD. Sledujte aktualizácie cien ZKWASM v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena ZKWASM (ZKWASM) je $ 0.0301, s 4.98% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny ZKWASM na USD konverzný kurz je $ 0.0301 za ZKWASM.
ZKWASM sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- ZKWASM. Počas posledných 24 hodín sa ZKWASMobchodovalo v rozmedzí od $ 0.02798 (low) do $ 0.03292 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.
V krátkodobom vývoji sa ZKWASM zmenilo o -0.80% za poslednú hodinu a o -38.31% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 72.33K.
ZKWASM (ZKWASM) informácie o trhu
$ 72.33K
$ 30.10M
1,000,000,000
BSC
Aktuálna trhová kapitalizácia ZKWASM je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 72.33K. Počet coinov v obehu ZKWASM je --, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 30.10M.
História cien ZKWASM v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.02798
24 hod Low
$ 0.03292
24 hod High
$ 0.02798
$ 0.03292
-0.80%
+4.98%
-38.31%
-38.31%
ZKWASM (ZKWASM) história cien USD
Sledujte zmeny cien ZKWASM za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.0014279
+4.98%
30 dní
$ -0.02559
-45.96%
60 dní
$ -0.02842
-48.57%
90 dní
$ -0.00219
-6.79%
ZKWASM dnešná zmena ceny
Dnes ZKWASM zaznamenal zmenu o $ +0.0014279 (+4.98%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
ZKWASM zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.02559 (-45.96%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
ZKWASM zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal ZKWASM zmenu o $ -0.02842 (-48.57%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
ZKWASM zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.00219 (-6.79%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby ZKWASM (ZKWASM)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby ZKWASM, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny ZKWASM?
ZKWASM price is influenced by several key factors:
Technology adoption: Integration and usage of zero-knowledge proof technology in web applications drives demand.
Development progress: Updates, partnerships, and technical milestones affect investor perception.
Competition: Performance relative to other ZK-proof and Layer 2 solutions influences market position.
Regulatory environment: Government policies on privacy-focused cryptocurrencies can impact trading.
Trading volume: Liquidity levels and exchange listings affect price stability and accessibility.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu ZKWASM?
People want to know ZKWASM price today for several key reasons: investment decisions, portfolio tracking, trading opportunities, and market analysis. As a cryptocurrency, ZKWASM's price fluctuates constantly, so real-time pricing helps investors buy/sell at optimal times, assess profits/losses, and make informed financial choices based on current market conditions.
Cenové predikcie pre ZKWASM
Cenová predikcia ZKWASM (ZKWASM) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena ZKWASM v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia ZKWASM (ZKWASM) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena ZKWASM mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne ZKWASM v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku ZKWASM cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na ZKWASM Cenové predikcie.
O ZKWASM
ZKWASM is a crypto asset designed to facilitate and enhance the functionality of decentralized applications (dApps). It operates on the basis of zero-knowledge proofs, a cryptographic principle that allows for the verification of transactions without revealing any other information about them. This ensures a high level of privacy and security for users. The asset's primary role is to serve as the computational fuel for executing smart contracts within its ecosystem, similar to how gas works in the Ethereum network. ZKWASM's issuance model is not widely known, but it's typically used within its own ecosystem and in other platforms that support dApps and require secure, private transactions.
Ako nakupovať a investovať ZKWASM
Ste pripravení začať s ZKWASM? Nákup ZKWASM na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom ZKWASM. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu ZKWASM (ZKWASM) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a ZKWASM sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s ZKWASM
Vlastníctvo ZKWASM vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Čo je ZKWASM (ZKWASM)
ZKWASM is a high-performance zero-knowledge proof execution environment based on WebAssembly (WASM). It enables scalable, privacy-preserving applications such as rollups, zkDApps, and AI-verifiable programs.
ZKWASM Zdroj
Pre hlbšie pochopenie ZKWASM zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ak by hodnota ZKWASM rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do ZKWASM podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíZKWASM?
Dnešná cena ZKWASM je $ 0.0301. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je ZKWASM stále dobrou investíciou?
ZKWASM zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do ZKWASM, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s ZKWASM?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo ZKWASM v hodnote $ 72.33K.
Aká je aktuálna cena ZKWASM?
Živá cena ZKWASM sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu ZKWASM vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena ZKWASM, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu ZKWASM?
Cenu ZKWASM ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,364.05
+2.54%
ETH
3,442.55
+4.39%
SOL
163.44
+5.16%
COAI
1.1802
+8.00%
USDC
1.0005
0.00%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre ZKWASM na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár ZKWASM/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena ZKWASM pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena ZKWASM v tomto roku?
Cena ZKWASM by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu ZKWASM (ZKWASM).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:16:19 (UTC+8)
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.