Boundless (ZKC) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Boundless (ZKC) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-26 04:56:47 (UTC+8)
USD

Boundless (ZKC) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Boundless (ZKC) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 33.71M
$ 33.71M
Celková ponuka:
$ 1.00B
$ 1.00B
Počet coinov v obehu:
$ 223.66M
$ 223.66M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 150.70M
$ 150.70M
Historické maximum:
$ 1.8
$ 1.8
Historické minimum:
$ 0.10926744882772854
$ 0.10926744882772854
Aktuálna cena:
$ 0.1507
$ 0.1507

Boundless (ZKC) informácie

Boundless is the universal, permissionless zero-knowledge network that brings the power of ZK to every chain. Powered by RISC-V zkVMs and a novel, patented, cryptographic primitive called Proof of Verifiable Work (PoVW) which incentivizes a network of decentralized ZK miners with Zero Knowledge Coin ($ZKC), the protocol’s native token. Boundless’ tech was developed and launched by RISC Zero, innovators behind the first RISC-V zkVM; it provides scalable ZK proving to meet web3’s growing demand for ZK proofs from L1’s, L2’s, bridges, defi applications and more.

Oficiálna webová stránka:
https://boundless.network/
Biela kniha:
https://read.boundless.network/
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0x000006c2a22ff4a44ff1f5d0f2ed65f781f55555

Boundless (ZKC) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Boundless (ZKC) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet ZKC tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu ZKC tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili ZKC tokenomiku, preskúmajte cenu ZKC tokenu naživo!

Ako kúpiť ZKC

Máte záujem pridať Boundless (ZKC) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu ZKC vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Boundless (ZKC) história cien

Analýza histórie cien ZKC pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

ZKC cenová predikcia

Chcete vedieť, kam ZKC asi smeruje? Naša ZKC stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

