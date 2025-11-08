BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena Frankencoin je 1.2429USD. Trhová kapitalizácia ZCHF je 0USD. Sledujte aktualizácie cien ZCHF v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Frankencoin Logo

Frankencoin kurz (ZCHF)

1 ZCHF na USD aktuálnu cenu:

$1.2429
0.00%1D
USD
Frankencoin (ZCHF) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:16:02 (UTC+8)

Dnešná cena Frankencoin

Aktuálna dnešná cena Frankencoin (ZCHF) je $ 1.2429, s 0.00% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny ZCHF na USD konverzný kurz je $ 1.2429 za ZCHF.

Frankencoin sa v súčasnosti radí na #3956 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 0.00, pričom počet coinov v obehu je 0.00 ZCHF. Počas posledných 24 hodín sa ZCHFobchodovalo v rozmedzí od $ 1.238 (low) do $ 1.2429 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 1.4867555171082332, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 1.0691543241973427.

V krátkodobom vývoji sa ZCHF zmenilo o 0.00% za poslednú hodinu a o +2.22% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 75.86K.

Frankencoin (ZCHF) informácie o trhu

No.3956

$ 0.00
$ 75.86K
$ 11.89M
0.00
9,569,702
ETH

Aktuálna trhová kapitalizácia Frankencoin je $ 0.00, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 75.86K. Počet coinov v obehu ZCHF je 0.00, pričom celková zásoba je 9569702. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 11.89M.

História cien Frankencoin v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 1.238
24 hod Low
$ 1.2429
24 hod High

$ 1.238
$ 1.2429
$ 1.4867555171082332
$ 1.0691543241973427
0.00%

0.00%

+2.22%

+2.22%

Frankencoin (ZCHF) história cien USD

Sledujte zmeny cien Frankencoin za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ 00.00%
30 dní$ -0.0054-0.44%
60 dní$ -0.0161-1.28%
90 dní$ +0.6429+107.15%
Frankencoin dnešná zmena ceny

Dnes ZCHF zaznamenal zmenu o $ 0 (0.00%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Frankencoin zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.0054 (-0.44%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Frankencoin zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal ZCHF zmenu o $ -0.0161 (-1.28%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Frankencoin zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.6429 (+107.15%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Frankencoin (ZCHF)?

Pozrite si Frankencoinstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Frankencoin

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Frankencoin, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Frankencoin?

Frankencoin (ZCHF) prices are influenced by several key factors:

Supply and demand dynamics - Market participation and trading volume directly impact price movements.

Collateral backing - As a collateralized stablecoin, the value and quality of underlying assets affect stability.

Peg maintenance - Mechanisms to maintain the Swiss Franc peg influence price stability.

Market sentiment - Overall crypto market conditions and investor confidence.

Regulatory developments - Swiss financial regulations and broader crypto policy changes.

Adoption rate - Usage in DeFi protocols and real-world applications.

Liquidity - Available trading pairs and market depth on exchanges.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Frankencoin?

People want to know Frankencoin (ZCHF) price today for several key reasons: trading decisions, portfolio management, market analysis, and investment timing. As a Swiss franc-pegged stablecoin, ZCHF price movements help traders assess arbitrage opportunities and stability mechanisms.

Cenové predikcie pre Frankencoin

Cenová predikcia Frankencoin (ZCHF) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena ZCHF v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Frankencoin (ZCHF) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Frankencoin mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

O Frankencoin

ZCHF is a stablecoin cryptocurrency that is pegged to the Swiss Franc. It is designed to provide the stability of a traditional fiat currency while maintaining the benefits of a digital asset. The primary purpose of ZCHF is to offer a stable medium of exchange in the volatile cryptocurrency market, allowing users to hedge against price swings and providing a stable store of value. It operates on the Ethereum blockchain, utilizing the ERC-20 token standard, which ensures interoperability with a wide range of digital wallets and platforms. ZCHF is typically used in transactions, trading, and smart contracts where the volatility of other cryptocurrencies would be undesirable.

Ako nakupovať a investovať Frankencoin

Sprievodca – ako kúpiť Frankencoin (ZCHF)

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je Frankencoin (ZCHF)

Frankencoin is a collateralized, oracle-free stablecoin that tracks the value of the Swiss franc.

Frankencoin Zdroj

Pre hlbšie pochopenie Frankencoin zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna Frankencoin webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Frankencoin

Akú hodnotu bude mať 1 Frankencoin v roku 2030?
Ak by hodnota Frankencoin rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Frankencoin podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:16:02 (UTC+8)

Frankencoin (ZCHF) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
Top správy

Pozrite si viac informácií o Frankencoin

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

