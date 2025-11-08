BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena YZY je 0.3783USD. Trhová kapitalizácia YZY je 113,489,891.5185660261USD. Sledujte aktualizácie cien YZY v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o YZY

YZY informácie o cene

Čo je YZY

YZY oficiálna webová stránka

YZY tokenomika

YZY predpoveď cien

YZY história

YZY Sprievodca nákupom

YZY-na-fiat prevodník mien

YZY spot

YZY USDT-M futures

YZY kurz (YZY)

1 YZY na USD aktuálnu cenu:

$0.3783
-1.74%1D
USD
YZY (YZY) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:15:55 (UTC+8)

Dnešná cena YZY

Aktuálna dnešná cena YZY (YZY) je $ 0.3783, s 1.74% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny YZY na USD konverzný kurz je $ 0.3783 za YZY.

YZY sa v súčasnosti radí na #277 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 113.49M, pričom počet coinov v obehu je 300.00M YZY. Počas posledných 24 hodín sa YZYobchodovalo v rozmedzí od $ 0.3773 (low) do $ 0.3917 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 3.1581037257728988, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.19323573050067985.

V krátkodobom vývoji sa YZY zmenilo o -1.62% za poslednú hodinu a o +0.61% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 56.05K.

YZY (YZY) informácie o trhu

No.277

$ 113.49M
$ 56.05K
$ 378.30M
300.00M
1,000,000,000
999,999,713.239722
29.99%

SOL

Aktuálna trhová kapitalizácia YZY je $ 113.49M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 56.05K. Počet coinov v obehu YZY je 300.00M, pričom celková zásoba je 999999713.239722. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 378.30M.

História cien YZY v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.3773
24 hod Low
$ 0.3917
24 hod High

$ 0.3773
$ 0.3917
$ 3.1581037257728988
$ 0.19323573050067985
-1.62%

-1.73%

+0.61%

+0.61%

YZY (YZY) história cien USD

Sledujte zmeny cien YZY za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ -0.006699-1.73%
30 dní$ -0.0584-13.38%
60 dní$ -0.0944-19.98%
90 dní$ -0.1217-24.34%
YZY dnešná zmena ceny

Dnes YZY zaznamenal zmenu o $ -0.006699 (-1.73%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

YZY zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.0584 (-13.38%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

YZY zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal YZY zmenu o $ -0.0944 (-19.98%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

YZY zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.1217 (-24.34%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby YZY (YZY)?

Pozrite si YZYstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre YZY

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby YZY, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny YZY?

YZY cryptocurrency prices are influenced by several key factors:

Market sentiment and investor confidence drive demand fluctuations. Trading volume and liquidity affect price stability. Regulatory news and government policies create volatility. Technical developments and project updates impact value. Overall crypto market trends influence YZY movements.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu YZY?

People want to know YZY price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, assessing market trends, and managing investment risk. Real-time price data helps traders capitalize on volatility and make profitable moves in the crypto market.

Cenové predikcie pre YZY

Cenová predikcia YZY (YZY) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena YZY v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia YZY (YZY) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena YZY mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne YZY v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku YZY cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na YZY Cenové predikcie.

O YZY

YZY is a digital asset that operates on its own blockchain network. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions with a focus on privacy and security. YZY employs a proof-of-stake consensus mechanism, which allows holders to validate block transactions according to the number of YZY they hold. The asset's issuance model is capped, meaning there is a finite supply of YZY that can ever exist. This cryptocurrency is typically used within its native ecosystem for transactions and as a means of participating in network governance. Its design aims to provide a decentralized platform for secure and private transactions, offering an alternative to traditional financial systems.

Ako nakupovať a investovať YZY

Ste pripravení začať s YZY? Nákup YZY na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom YZY. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu YZY (YZY) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako 300.00M tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a YZY sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť YZY (YZY)

Čo môžete urobiť s YZY

Vlastníctvo YZY vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup YZY (YZY) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Obchodné spotové poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ
Obchodné futures poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ

Pozrite si konkurenčné obchodné poplatky MEXC

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je YZY (YZY)

YZY Money is a concept to put you in control, free from centralized authority.

YZY Zdroj

Pre hlbšie pochopenie YZY zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Oficiálna YZY webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o YZY

Akú hodnotu bude mať 1 YZY v roku 2030?
Ak by hodnota YZY rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do YZY podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
YZY (YZY) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Pozrite si viac informácií o YZY

YZY USDT (obchodovanie s futures)

Dlhé alebo krátke pozície YZY s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s YZY USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.

Obchodujte na trhoch s YZY (YZY) na MEXC

Preskúmajte spotové trhy a trhy s Futures, sledujte aktuálnu cenu a objem YZY a obchodujte priamo.

Páry
Cena
Zmena 24 hodín
24 h objem
YZY/USDT
$0.3783
$0.3783$0.3783
-1.91%
0.00% (USDT)

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

