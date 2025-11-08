BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena YURU COIN je 0.6947USD. Trhová kapitalizácia YURU je --USD. Sledujte aktualizácie cien YURU v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

YURU COIN kurz (YURU)

1 YURU na USD aktuálnu cenu:

+2.73%1D
YURU COIN (YURU) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:15:48 (UTC+8)

Dnešná cena YURU COIN

Aktuálna dnešná cena YURU COIN (YURU) je $ 0.6947, s 2.73% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny YURU na USD konverzný kurz je $ 0.6947 za YURU.

YURU COIN sa v súčasnosti radí na #3786 podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- YURU. Počas posledných 24 hodín sa YURUobchodovalo v rozmedzí od $ 0.6581 (low) do $ 0.7057 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.5789586277522937, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.346206572110043.

V krátkodobom vývoji sa YURU zmenilo o +0.53% za poslednú hodinu a o -11.85% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 36.94K.

YURU COIN (YURU) informácie o trhu

No.3786

$ 36.94K
$ 6.95M
10,000,000
10,000,000
SOL

Aktuálna trhová kapitalizácia YURU COIN je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 36.94K. Počet coinov v obehu YURU je --, pričom celková zásoba je 10000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 6.95M.

História cien YURU COIN v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.6581
24 hod Low
$ 0.7057
24 hod High

$ 0.6581
$ 0.7057
$ 0.5789586277522937
$ 0.346206572110043
+0.53%

+2.73%

-11.85%

-11.85%

YURU COIN (YURU) história cien USD

Sledujte zmeny cien YURU COIN za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.018459+2.73%
30 dní$ -0.253-26.70%
60 dní$ -0.4233-37.87%
90 dní$ -0.3422-33.01%
YURU COIN dnešná zmena ceny

Dnes YURU zaznamenal zmenu o $ +0.018459 (+2.73%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

YURU COIN zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.253 (-26.70%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

YURU COIN zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal YURU zmenu o $ -0.4233 (-37.87%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

YURU COIN zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.3422 (-33.01%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby YURU COIN (YURU)?

Pozrite si YURU COINstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre YURU COIN

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby YURU COIN, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny YURU COIN?

YURU COIN prices are influenced by several key factors:

Market sentiment and investor confidence play major roles in price fluctuations. Trading volume and liquidity affect price stability - higher volume typically leads to less volatility.

Supply and demand dynamics directly impact pricing. Limited supply with increasing demand drives prices up, while oversupply can decrease values.

Overall cryptocurrency market trends significantly influence YURU prices. When major cryptocurrencies like Bitcoin rise or fall, smaller altcoins often follow similar patterns.

Regulatory news and government policies regarding cryptocurrencies can cause rapid price changes. Positive regulatory developments boost confidence, while restrictions create selling pressure.

Technology updates, partnerships, and project developments affect investor perception and token utility, influencing demand.

Exchange listings expand accessibility and trading opportunities, potentially increasing price through greater exposure.

Social media buzz, community engagement, and influencer endorsements can drive speculative trading and price movements.

Macroeconomic factors like inflation, interest rates, and global financial uncertainty also impact cryptocurrency investments as investors seek alternative assets.

Since YURU appears to be a smaller or newer cryptocurrency, it may experience higher volatility and be more susceptible to whale movements, where large holders can significantly impact prices through substantial buy or sell orders.

These factors often interact simultaneously, creating complex price dynamics that can be difficult to predict accurately.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu YURU COIN?

People want to know YURU COIN price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, monitoring market trends, and assessing investment timing. Real-time price data helps traders capitalize on volatility and manage risk effectively.

Cenové predikcie pre YURU COIN

Cenová predikcia YURU COIN (YURU) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena YURU v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia YURU COIN (YURU) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena YURU COIN mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
Chcete vedieť, akú cenu dosiahne YURU COIN v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku YURU cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na YURU COIN Cenové predikcie.

O YURU COIN

YURU is a digital asset that operates on a blockchain network. It is designed to facilitate transactions and enable smart contracts, which are self-executing contracts with the terms of the agreement directly written into code. YURU uses a proof-of-stake consensus mechanism, which allows holders of the cryptocurrency to validate transactions and create new blocks. The supply of YURU is algorithmically controlled, with new coins being issued as rewards for validating transactions. The asset is typically used within its native ecosystem for a variety of purposes, including payments, governance, and the execution of smart contracts. It is also used for staking, which involves participants holding coins in a cryptocurrency wallet to support the operations of a blockchain network.

Ako nakupovať a investovať YURU COIN

Ste pripravení začať s YURU COIN? Nákup YURU na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom YURU COIN. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu YURU COIN (YURU) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a YURU COIN sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s YURU COIN

Vlastníctvo YURU COIN vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup YURU COIN (YURU) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Obchodné spotové poplatky:
Zadávateľ
Prijímateľ
Obchodné futures poplatky:
Zadávateľ
Prijímateľ

Čo je YURU COIN (YURU)

YURU COIN is the official token of Japan’s beloved Yuru-Chara Grand Prix — a nationwide mascot competition that has drawn over 738 million page views and 170 million cumulative votes since 2011. The token powers fan voting, campaigns, and NFT interaction, and employs a deflationary model where tokens are burned through participation.

Pre hlbšie pochopenie YURU COIN zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna YURU COIN webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o YURU COIN

Akú hodnotu bude mať 1 YURU COIN v roku 2030?
Ak by hodnota YURU COIN rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do YURU COIN podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:15:48 (UTC+8)

YURU COIN (YURU) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

