Aktuálna dnešná cena YURU COIN (YURU) je $ 0.6947, s 2.73% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny YURU na USD konverzný kurz je $ 0.6947 za YURU.
YURU COIN sa v súčasnosti radí na #3786 podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- YURU. Počas posledných 24 hodín sa YURUobchodovalo v rozmedzí od $ 0.6581 (low) do $ 0.7057 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.5789586277522937, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.346206572110043.
V krátkodobom vývoji sa YURU zmenilo o +0.53% za poslednú hodinu a o -11.85% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 36.94K.
YURU COIN (YURU) informácie o trhu
No.3786
--
----
$ 36.94K
$ 36.94K$ 36.94K
$ 6.95M
$ 6.95M$ 6.95M
--
----
10,000,000
10,000,000 10,000,000
10,000,000
10,000,000 10,000,000
SOL
Aktuálna trhová kapitalizácia YURU COIN je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 36.94K. Počet coinov v obehu YURU je --, pričom celková zásoba je 10000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 6.95M.
História cien YURU COIN v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.6581
$ 0.6581$ 0.6581
24 hod Low
$ 0.7057
$ 0.7057$ 0.7057
24 hod High
$ 0.6581
$ 0.6581$ 0.6581
$ 0.7057
$ 0.7057$ 0.7057
$ 0.5789586277522937
$ 0.5789586277522937$ 0.5789586277522937
$ 0.346206572110043
$ 0.346206572110043$ 0.346206572110043
+0.53%
+2.73%
-11.85%
-11.85%
YURU COIN (YURU) história cien USD
Sledujte zmeny cien YURU COIN za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.018459
+2.73%
30 dní
$ -0.253
-26.70%
60 dní
$ -0.4233
-37.87%
90 dní
$ -0.3422
-33.01%
YURU COIN dnešná zmena ceny
Dnes YURU zaznamenal zmenu o $ +0.018459 (+2.73%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
YURU COIN zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.253 (-26.70%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
YURU COIN zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal YURU zmenu o $ -0.4233 (-37.87%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
YURU COIN zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.3422 (-33.01%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby YURU COIN (YURU)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby YURU COIN, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny YURU COIN?
YURU COIN prices are influenced by several key factors:
Market sentiment and investor confidence play major roles in price fluctuations. Trading volume and liquidity affect price stability - higher volume typically leads to less volatility.
Supply and demand dynamics directly impact pricing. Limited supply with increasing demand drives prices up, while oversupply can decrease values.
Overall cryptocurrency market trends significantly influence YURU prices. When major cryptocurrencies like Bitcoin rise or fall, smaller altcoins often follow similar patterns.
Regulatory news and government policies regarding cryptocurrencies can cause rapid price changes. Positive regulatory developments boost confidence, while restrictions create selling pressure.
Technology updates, partnerships, and project developments affect investor perception and token utility, influencing demand.
Exchange listings expand accessibility and trading opportunities, potentially increasing price through greater exposure.
Social media buzz, community engagement, and influencer endorsements can drive speculative trading and price movements.
Macroeconomic factors like inflation, interest rates, and global financial uncertainty also impact cryptocurrency investments as investors seek alternative assets.
Since YURU appears to be a smaller or newer cryptocurrency, it may experience higher volatility and be more susceptible to whale movements, where large holders can significantly impact prices through substantial buy or sell orders.
These factors often interact simultaneously, creating complex price dynamics that can be difficult to predict accurately.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu YURU COIN?
People want to know YURU COIN price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, monitoring market trends, and assessing investment timing. Real-time price data helps traders capitalize on volatility and manage risk effectively.
Cenové predikcie pre YURU COIN
Cenová predikcia YURU COIN (YURU) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena YURU v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia YURU COIN (YURU) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena YURU COIN mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne YURU COIN v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku YURU cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na YURU COIN Cenové predikcie.
O YURU COIN
YURU is a digital asset that operates on a blockchain network. It is designed to facilitate transactions and enable smart contracts, which are self-executing contracts with the terms of the agreement directly written into code. YURU uses a proof-of-stake consensus mechanism, which allows holders of the cryptocurrency to validate transactions and create new blocks. The supply of YURU is algorithmically controlled, with new coins being issued as rewards for validating transactions. The asset is typically used within its native ecosystem for a variety of purposes, including payments, governance, and the execution of smart contracts. It is also used for staking, which involves participants holding coins in a cryptocurrency wallet to support the operations of a blockchain network.
Ako nakupovať a investovať YURU COIN
Ste pripravení začať s YURU COIN? Nákup YURU na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom YURU COIN. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu YURU COIN (YURU) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a YURU COIN sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s YURU COIN
Vlastníctvo YURU COIN vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.
Čo je YURU COIN (YURU)
YURU COIN is the official token of Japan’s beloved Yuru-Chara Grand Prix — a nationwide mascot competition that has drawn over 738 million page views and 170 million cumulative votes since 2011. The token powers fan voting, campaigns, and NFT interaction, and employs a deflationary model where tokens are burned through participation.
YURU COIN Zdroj
Pre hlbšie pochopenie YURU COIN zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ak by hodnota YURU COIN rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do YURU COIN podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíYURU COIN?
Dnešná cena YURU COIN je $ 0.6947. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je YURU COIN stále dobrou investíciou?
YURU COIN zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do YURU, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s YURU COIN?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo YURU COIN v hodnote $ 36.94K.
Aká je aktuálna cena YURU COIN?
Živá cena YURU sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu YURU COIN vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena YURU, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu YURU COIN?
Cenu YURU ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,398.18
+2.57%
ETH
3,445.43
+4.48%
SOL
163.58
+5.25%
COAI
1.1733
+7.37%
USDC
1.0005
0.00%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre YURU na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár YURU/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena YURU COIN pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena YURU COIN v tomto roku?
Cena YURU COIN by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu YURU COIN (YURU).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:15:48 (UTC+8)
