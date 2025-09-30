Yield Guild Games (YGG) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Yield Guild Games (YGG) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 13:43:34 (UTC+8)
Yield Guild Games (YGG) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Yield Guild Games (YGG) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 97.25M
$ 97.25M$ 97.25M
Celková ponuka:
$ 999.72M
$ 999.72M$ 999.72M
Počet coinov v obehu:
$ 598.85M
$ 598.85M$ 598.85M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 162.40M
$ 162.40M$ 162.40M
Historické maximum:
$ 11.5
$ 11.5$ 11.5
Historické minimum:
$ 0.119167900856695
$ 0.119167900856695$ 0.119167900856695
Aktuálna cena:
$ 0.1624
$ 0.1624$ 0.1624

Yield Guild Games (YGG) informácie

Yield Guild Games (YGG) is a decentralized autonomous organization (DAO) for investing in non fungible tokens (NFTs) used in virtual worlds and blockchain-based games.

Oficiálna webová stránka:
https://yieldguild.io/
Biela kniha:
https://storage.googleapis.com/external_communication/YGG-GuildProtocol-ConceptPaper-2024Sept.pdf
Prieskumník blokov:
https://solscan.io/token/EzZp7LRN1xwu3QsB2RJRrWwEGjJGsuWzuMCeQDB3NSPK

Yield Guild Games (YGG) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Yield Guild Games (YGG) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet YGG tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu YGG tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili YGG tokenomiku, preskúmajte cenu YGG tokenu naživo!

Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

