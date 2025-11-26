Yellow Pepe (YEPE) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Yellow Pepe (YEPE) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-26 04:25:17 (UTC+8)
USD

Yellow Pepe (YEPE) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Yellow Pepe (YEPE) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
--
----
Celková ponuka:
--
----
Počet coinov v obehu:
--
----
FDV (plne zriedené ocenenie):
--
----
Historické maximum:
$ 0.03737
$ 0.03737
Historické minimum:
--
----
Aktuálna cena:
$ 0.0004491
$ 0.0004491

Yellow Pepe (YEPE) informácie

Prieskumník blokov:
https://bscscan.com/token/0xE9E3d8609e50c333b7E8FAFb1a06F5443cb64444

Yellow Pepe (YEPE) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Yellow Pepe (YEPE) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet YEPE tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu YEPE tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili YEPE tokenomiku, preskúmajte cenu YEPE tokenu naživo!

Ako kúpiť YEPE

Máte záujem pridať Yellow Pepe (YEPE) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu YEPE vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Yellow Pepe (YEPE) história cien

Analýza histórie cien YEPE pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

YEPE cenová predikcia

Chcete vedieť, kam YEPE asi smeruje? Naša YEPE stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

