Objavte kľúčové informácie o YieldBricks (YBR) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 14:49:03 (UTC+8)
YieldBricks (YBR) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre YieldBricks (YBR) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 0.00
Celková ponuka:
$ 1.00B
Počet coinov v obehu:
$ 0.00
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 2.59M
Historické maximum:
$ 0.3
Historické minimum:
$ 0.000688919174838846
Aktuálna cena:
$ 0.00259
YieldBricks (YBR) informácie

Imagine a world where real estate investing isn’t limited by borders, capital, access or investor status. YieldBricks is making this a reality by merging the transparency and innovation of DeFi with stability of RWA assets into a scalable protocol that enables anyone to invest in premium, yield-bearing properties with ease.

Oficiálna webová stránka:
https://www.yieldbricks.com/
Biela kniha:
https://docsend.com/view/c5n2ate3yi2ckx5r
Prieskumník blokov:
https://arbiscan.io/token/0x11920f139a3121c2836e01551d43f95b3c31159c

YieldBricks (YBR) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky YieldBricks (YBR) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet YBR tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu YBR tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili YBR tokenomiku, preskúmajte cenu YBR tokenu naživo!

