YAY Network is an innovative and decentralized venture capital and accelerator platform tailored to empower visionary entrepreneurs within the Web3 ecosystem. Pioneering a top-tier launchpad experience, YAY Network offers a unique blend of support services and fair funding opportunities. Through $YAY staking, users gain access to scalable Initial DEX Offerings (IDOs), as well as a Private Alpha group. By harnessing the power of blockchain technology, YAY Network ensures utmost transparency, security, and inclusivity in its funding model. Founders can confidently access a dedicated advisory team, benefiting from expert guidance in private sales, pitch development, website optimization, and more. Additionally, the platform fosters an engaged and supportive community, propelling projects forward with organic awareness and momentum. As an all-encompassing platform for Web3 innovators, YAY Network sets a new standard for decentralized venture capital, paving the way for a flourishing and vibrant landscape of groundbreaking projects and disruptive ideas.
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre YAY Network (YAY) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
YAY Network (YAY) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky YAY Network (YAY) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet YAY tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu YAY tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili YAY tokenomiku, preskúmajte cenu YAY tokenu naživo!
YAY Network (YAY) história cien
Analýza histórie cien YAY pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.
YAY cenová predikcia
Chcete vedieť, kam YAY asi smeruje? Naša YAY stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
