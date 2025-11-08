BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena Yamaswap je 0.00003222USD. Trhová kapitalizácia YAMA je --USD. Sledujte aktualizácie cien YAMA v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Yamaswap Logo

Yamaswap kurz (YAMA)

1 YAMA na USD aktuálnu cenu:

$0.00003222
$0.00003222
+7.40%1D
USD
Yamaswap (YAMA) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:15:40 (UTC+8)

Dnešná cena Yamaswap

Aktuálna dnešná cena Yamaswap (YAMA) je $ 0.00003222, s 7.40% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny YAMA na USD konverzný kurz je $ 0.00003222 za YAMA.

Yamaswap sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- YAMA. Počas posledných 24 hodín sa YAMAobchodovalo v rozmedzí od $ 0.00003 (low) do $ 0.000036 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.

V krátkodobom vývoji sa YAMA zmenilo o -9.09% za poslednú hodinu a o -34.90% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 3.02K.

Yamaswap (YAMA) informácie o trhu

--
--

$ 3.02K
$ 3.02K

$ 32.22K
$ 32.22K

--
--

1,000,000,000
1,000,000,000

BSC

Aktuálna trhová kapitalizácia Yamaswap je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 3.02K. Počet coinov v obehu YAMA je --, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 32.22K.

História cien Yamaswap v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.00003
$ 0.00003
24 hod Low
$ 0.000036
$ 0.000036
24 hod High

$ 0.00003
$ 0.00003

$ 0.000036
$ 0.000036

--
--

--
--

-9.09%

+7.40%

-34.90%

-34.90%

Yamaswap (YAMA) história cien USD

Sledujte zmeny cien Yamaswap za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.00000222+7.40%
30 dní$ -0.00007108-68.81%
60 dní$ -0.01996778-99.84%
90 dní$ -0.01996778-99.84%
Yamaswap dnešná zmena ceny

Dnes YAMA zaznamenal zmenu o $ +0.00000222 (+7.40%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Yamaswap zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.00007108 (-68.81%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Yamaswap zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal YAMA zmenu o $ -0.01996778 (-99.84%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Yamaswap zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.01996778 (-99.84%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Yamaswap (YAMA)?

Pozrite si Yamaswapstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Yamaswap

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Yamaswap, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Yamaswap?

Yamaswap (YAMA) prices are influenced by several key factors:

Market Demand & Supply: Trading volume and token circulation affect price movements.

DeFi Ecosystem Performance: As a DEX token, its utility in swapping, liquidity provision, and yield farming impacts value.

Competition: Performance relative to other DEX platforms like Uniswap or SushiSwap.

Token Utility: Governance rights, fee sharing, and staking rewards drive demand.

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence.

Technical Developments: Platform upgrades, new features, and partnerships.

Liquidity: Available trading pairs and pool depths affect price stability.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Yamaswap?

People want to know Yamaswap (YAMA) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, and timing buy/sell orders. Real-time price data helps investors assess volatility, calculate profits/losses, and manage risk effectively.

Cenové predikcie pre Yamaswap

Cenová predikcia Yamaswap (YAMA) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena YAMA v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Yamaswap (YAMA) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Yamaswap mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Yamaswap v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku YAMA cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Yamaswap Cenové predikcie.

O Yamaswap

Yamazaki (YAMA) is a cryptocurrency asset that operates on a decentralized platform. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions with a focus on privacy and anonymity. YAMA employs a proof-of-stake consensus mechanism, which allows holders to earn rewards through staking. The asset's issuance model is designed to maintain a stable supply, with new coins generated through the staking process. The YAMA ecosystem is primarily used for transactions where privacy is a major concern, such as in online marketplaces or for international remittances. Its decentralized nature ensures that transactions are secure and cannot be censored or reversed, providing a level of trust and security for its users.

Ako nakupovať a investovať Yamaswap

Ste pripravení začať s Yamaswap? Nákup YAMA na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Yamaswap. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Yamaswap (YAMA) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Yamaswap sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť Yamaswap (YAMA)

--
--
--
--
Čo je Yamaswap (YAMA)

Decentralized ETFs And AI-Powered Token Trading Hubs.

Yamaswap Zdroj

Pre hlbšie pochopenie Yamaswap zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna Yamaswap webová stránka
Prieskumník blokov

Pozrite si viac informácií o Yamaswap

YAMA USDT (obchodovanie s futures)

Dlhé alebo krátke pozície YAMA s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s YAMA USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.

Obchodujte na trhoch s Yamaswap (YAMA) na MEXC

Preskúmajte spotové trhy a trhy s Futures, sledujte aktuálnu cenu a objem Yamaswap a obchodujte priamo.

Páry
Cena
Zmena 24 hodín
24 h objem
YAMA/USDT
$0.00003222
$0.00003222
+7.40%
0.00% (USDT)

$0.00000
$0.00000
$0.00000
$0.00000
$22.39

$0.00006423

$0.009900

$0.000011766

$0.18925

$0.19818

