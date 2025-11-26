YALA (YALA) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o YALA (YALA) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-26 05:22:08 (UTC+8)
USD

YALA (YALA) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre YALA (YALA) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 9.03M
Celková ponuka:
$ 994.67M
Počet coinov v obehu:
$ 259.68M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 34.76M
Historické maximum:
$ 0.84042
Historické minimum:
$ 0.02456035378449171
Aktuálna cena:
$ 0.03476
YALA (YALA) informácie

Yala is a Bitcoin-based asset protocol designed to enhance Bitcoin liquidity across multiple ecosystems through the use of $YU, a Bitcoin-collateralized stablecoin pegged to the U.S. dollar. By allowing users to deposit BTC and mint $YU natively, Yala facilitates Bitcoin’s integration into the broader decentralized finance (DeFi) landscape, enabling various yield-generating opportunities while ensuring capital efficiency.

Oficiálna webová stránka:
https://yala.org/
Biela kniha:
https://yala.org/whitepaper.pdf
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0xf970706063b7853877f39515c96932d49d5ac9cd

YALA (YALA) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky YALA (YALA) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet YALA tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu YALA tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili YALA tokenomiku, preskúmajte cenu YALA tokenu naživo!

YALA (YALA) história cien

Analýza histórie cien YALA pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

YALA cenová predikcia

Chcete vedieť, kam YALA asi smeruje? Naša YALA stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

