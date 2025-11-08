BurzaDEX+
Kúp kryptomenyTrhySpotFutures500XEarnPodujatia
Viac
Flip Fest
Aktuálna dnešná cena YALA je 0.05379USD. Trhová kapitalizácia YALA je 13,619,527.714390348542USD. Sledujte aktualizácie cien YALA v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena YALA je 0.05379USD. Trhová kapitalizácia YALA je 13,619,527.714390348542USD. Sledujte aktualizácie cien YALA v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o YALA

YALA informácie o cene

Čo je YALA

YALA biela kniha

YALA oficiálna webová stránka

YALA tokenomika

YALA predpoveď cien

YALA história

YALA Sprievodca nákupom

YALA-na-fiat prevodník mien

YALA spot

YALA USDT-M futures

Pre-market

Zarábať

Airdrop+

Novinky

Blog

Zistiť

YALA Logo

YALA kurz (YALA)

1 YALA na USD aktuálnu cenu:

$0.05379
$0.05379$0.05379
+2.24%1D
USD
YALA (YALA) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:15:33 (UTC+8)

Dnešná cena YALA

Aktuálna dnešná cena YALA (YALA) je $ 0.05379, s 2.24% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny YALA na USD konverzný kurz je $ 0.05379 za YALA.

YALA sa v súčasnosti radí na #954 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 13.62M, pričom počet coinov v obehu je 253.20M YALA. Počas posledných 24 hodín sa YALAobchodovalo v rozmedzí od $ 0.05036 (low) do $ 0.0576 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.45623373838083625, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.06011208317020386.

V krátkodobom vývoji sa YALA zmenilo o -0.71% za poslednú hodinu a o -48.61% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 55.23K.

YALA (YALA) informácie o trhu

No.954

$ 13.62M
$ 13.62M$ 13.62M

$ 55.23K
$ 55.23K$ 55.23K

$ 53.79M
$ 53.79M$ 53.79M

253.20M
253.20M 253.20M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

990,881,251.888477
990,881,251.888477 990,881,251.888477

25.31%

BSC

Aktuálna trhová kapitalizácia YALA je $ 13.62M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 55.23K. Počet coinov v obehu YALA je 253.20M, pričom celková zásoba je 990881251.888477. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 53.79M.

História cien YALA v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.05036
$ 0.05036$ 0.05036
24 hod Low
$ 0.0576
$ 0.0576$ 0.0576
24 hod High

$ 0.05036
$ 0.05036$ 0.05036

$ 0.0576
$ 0.0576$ 0.0576

$ 0.45623373838083625
$ 0.45623373838083625$ 0.45623373838083625

$ 0.06011208317020386
$ 0.06011208317020386$ 0.06011208317020386

-0.71%

+2.24%

-48.61%

-48.61%

YALA (YALA) história cien USD

Sledujte zmeny cien YALA za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.0011785+2.24%
30 dní$ -0.05743-51.64%
60 dní$ -0.10021-65.08%
90 dní$ -0.26828-83.30%
YALA dnešná zmena ceny

Dnes YALA zaznamenal zmenu o $ +0.0011785 (+2.24%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

YALA zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.05743 (-51.64%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

YALA zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal YALA zmenu o $ -0.10021 (-65.08%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

YALA zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.26828 (-83.30%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby YALA (YALA)?

Pozrite si YALAstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre YALA

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby YALA, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny YALA?

YALA token prices are influenced by several key factors:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence significantly impact YALA's value.

Trading Volume: Higher trading activity typically indicates increased interest and can drive price movements.

Project Development: Updates, partnerships, and technological improvements to the YALA ecosystem affect investor perception.

Supply and Demand: Token circulation, staking mechanisms, and user adoption directly influence price dynamics.

Regulatory News: Cryptocurrency regulations and policy changes can create volatility across all digital assets including YALA.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu YALA?

People want to know YALA price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, timing buy/sell orders, calculating profits/losses, and staying updated on market volatility for investment strategies.

Cenové predikcie pre YALA

Cenová predikcia YALA (YALA) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena YALA v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia YALA (YALA) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena YALA mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

MEXC nástroje
Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
Chcete vedieť, akú cenu dosiahne YALA v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku YALA cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na YALA Cenové predikcie.

O YALA

Yalla Group Limited (YALA) is a digital asset associated with the Yalla Group, a leading voice-centric social networking and entertainment platform in the Middle East and North Africa (MENA). The platform provides users with real-time voice chat and entertainment functionalities, including music streaming, game playing, and celebrity interactions. The YALA token is used within the platform's ecosystem for various transactions and services, enhancing user engagement and contributing to the platform's monetization. The issuance of YALA tokens is based on the Ethereum blockchain, leveraging its smart contract capabilities to ensure transparency and security in transactions. The token plays a significant role in the platform's strategy to build a more interactive and engaging social networking environment.

Ako nakupovať a investovať YALA

Ste pripravení začať s YALA? Nákup YALA na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom YALA. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu YALA (YALA) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako 253.20M tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a YALA sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť YALA (YALA)

Čo môžete urobiť s YALA

Vlastníctvo YALA vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup YALA (YALA) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Obchodné spotové poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ
Obchodné futures poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ

Pozrite si konkurenčné obchodné poplatky MEXC

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je YALA (YALA)

Yala is a Bitcoin-based asset protocol designed to enhance Bitcoin liquidity across multiple ecosystems through the use of $YU, a Bitcoin-collateralized stablecoin pegged to the U.S. dollar. By allowing users to deposit BTC and mint $YU natively, Yala facilitates Bitcoin’s integration into the broader decentralized finance (DeFi) landscape, enabling various yield-generating opportunities while ensuring capital efficiency.

YALA Zdroj

Pre hlbšie pochopenie YALA zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna YALA webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o YALA

Akú hodnotu bude mať 1 YALA v roku 2030?
Ak by hodnota YALA rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do YALA podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:15:33 (UTC+8)

YALA (YALA) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Top správy

Prečo toľko ľudí stále stráca peniaze počas býčieho trhu?

October 6, 2025

Vzostup Bitcoin Layer 2 sietí: Porozumenie technológii, ktorá preformuje budúcnosť Bitcoinu v roku 2025

October 6, 2025

Altcoiny v 2025: Keď TOTAL3 dosiahne nové maximá, ale váš portfólio sa nepohne

October 5, 2025
Zobraziť viac

Pozrite si viac informácií o YALA

YALA USDT (obchodovanie s futures)

Dlhé alebo krátke pozície YALA s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s YALA USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.

Obchodujte na trhoch s YALA (YALA) na MEXC

Preskúmajte spotové trhy a trhy s Futures, sledujte aktuálnu cenu a objem YALA a obchodujte priamo.

Páry
Cena
Zmena 24 hodín
24 h objem
YALA/USDT
$0.05379
$0.05379$0.05379
+2.30%
0.00% (USDT)

Ďalšie kryptomeny na preskúmanie

Top kryptomeny s trhovými údajmi dostupnými na MEXC

HOT

Aktuálne trendové kryptomeny, ktoré získavajú významnú pozornosť trhu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

Novo pridané

Nedávno uvedené kryptomeny, ktoré sú dostupné na obchodovanie

BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN51

SN51

SN51

$22.39
$22.39$22.39

+123.90%

Top ziskové kryptomeny

Dnešné top krypto pumpy

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00006423
$0.00006423$0.00006423

+1,184.60%

ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.009900
$0.009900$0.009900

+147.50%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000011766
$0.000011766$0.000011766

+96.10%

Flux

Flux

FLUX

$0.18925
$0.18925$0.18925

+73.09%

Humanity

Humanity

H

$0.19818
$0.19818$0.19818

+39.34%

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

YALA-na-USD kalkulačka

Suma

YALA
YALA
USD
USD

1 YALA = 0.05379 USD