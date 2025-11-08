Aktuálna dnešná cena YALA je 0.05379USD. Trhová kapitalizácia YALA je 13,619,527.714390348542USD. Sledujte aktualizácie cien YALA v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena YALA je 0.05379USD. Trhová kapitalizácia YALA je 13,619,527.714390348542USD. Sledujte aktualizácie cien YALA v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena YALA (YALA) je $ 0.05379, s 2.24% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny YALA na USD konverzný kurz je $ 0.05379 za YALA.
YALA sa v súčasnosti radí na #954 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 13.62M, pričom počet coinov v obehu je 253.20M YALA. Počas posledných 24 hodín sa YALAobchodovalo v rozmedzí od $ 0.05036 (low) do $ 0.0576 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.45623373838083625, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.06011208317020386.
V krátkodobom vývoji sa YALA zmenilo o -0.71% za poslednú hodinu a o -48.61% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 55.23K.
YALA (YALA) informácie o trhu
No.954
$ 13.62M
$ 55.23K
$ 53.79M
253.20M
1,000,000,000
990,881,251.888477
25.31%
BSC
Aktuálna trhová kapitalizácia YALA je $ 13.62M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 55.23K. Počet coinov v obehu YALA je 253.20M, pričom celková zásoba je 990881251.888477. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 53.79M.
História cien YALA v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.05036
24 hod Low
$ 0.0576
24 hod High
$ 0.05036
$ 0.0576
$ 0.45623373838083625
$ 0.06011208317020386
-0.71%
+2.24%
-48.61%
-48.61%
YALA (YALA) história cien USD
Sledujte zmeny cien YALA za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.0011785
+2.24%
30 dní
$ -0.05743
-51.64%
60 dní
$ -0.10021
-65.08%
90 dní
$ -0.26828
-83.30%
YALA dnešná zmena ceny
Dnes YALA zaznamenal zmenu o $ +0.0011785 (+2.24%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
YALA zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.05743 (-51.64%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
YALA zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal YALA zmenu o $ -0.10021 (-65.08%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
YALA zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.26828 (-83.30%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby YALA (YALA)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby YALA, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny YALA?
YALA token prices are influenced by several key factors:
Trading Volume: Higher trading activity typically indicates increased interest and can drive price movements.
Project Development: Updates, partnerships, and technological improvements to the YALA ecosystem affect investor perception.
Supply and Demand: Token circulation, staking mechanisms, and user adoption directly influence price dynamics.
Regulatory News: Cryptocurrency regulations and policy changes can create volatility across all digital assets including YALA.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu YALA?
People want to know YALA price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, timing buy/sell orders, calculating profits/losses, and staying updated on market volatility for investment strategies.
Cenové predikcie pre YALA
Cenová predikcia YALA (YALA) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena YALA v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia YALA (YALA) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena YALA mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne YALA v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku YALA cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na YALA Cenové predikcie.
O YALA
Yalla Group Limited (YALA) is a digital asset associated with the Yalla Group, a leading voice-centric social networking and entertainment platform in the Middle East and North Africa (MENA). The platform provides users with real-time voice chat and entertainment functionalities, including music streaming, game playing, and celebrity interactions. The YALA token is used within the platform's ecosystem for various transactions and services, enhancing user engagement and contributing to the platform's monetization. The issuance of YALA tokens is based on the Ethereum blockchain, leveraging its smart contract capabilities to ensure transparency and security in transactions. The token plays a significant role in the platform's strategy to build a more interactive and engaging social networking environment.
Ako nakupovať a investovať YALA
Ste pripravení začať s YALA? Nákup YALA na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom YALA. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu YALA (YALA) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako 253.20M tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a YALA sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s YALA
Vlastníctvo YALA vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.
Čo je YALA (YALA)
Yala is a Bitcoin-based asset protocol designed to enhance Bitcoin liquidity across multiple ecosystems through the use of $YU, a Bitcoin-collateralized stablecoin pegged to the U.S. dollar. By allowing users to deposit BTC and mint $YU natively, Yala facilitates Bitcoin’s integration into the broader decentralized finance (DeFi) landscape, enabling various yield-generating opportunities while ensuring capital efficiency.
YALA Zdroj
Pre hlbšie pochopenie YALA zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ak by hodnota YALA rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do YALA podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíYALA?
Dnešná cena YALA je $ 0.05379. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je YALA stále dobrou investíciou?
YALA zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do YALA, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s YALA?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo YALA v hodnote $ 55.23K.
Aká je aktuálna cena YALA?
Živá cena YALA sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu YALA vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena YALA, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu YALA?
Cenu YALA ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,384.33
+2.56%
ETH
3,444.97
+4.47%
SOL
163.59
+5.26%
COAI
1.1755
+7.57%
USDC
1.0004
-0.01%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre YALA na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár YALA/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena YALA pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena YALA v tomto roku?
Cena YALA by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu YALA (YALA).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:15:33 (UTC+8)
YALA (YALA) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.