Symbol (XYM) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Symbol (XYM) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 13:42:58 (UTC+8)
USD

Symbol (XYM) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Symbol (XYM) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 34.03M
$ 34.03M
Celková ponuka:
$ 8.48B
$ 8.48B
Počet coinov v obehu:
$ 6.18B
$ 6.18B
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 49.53M
$ 49.53M
Historické maximum:
$ 0.08816
$ 0.08816
Historické minimum:
$ 0.005856184770957842
$ 0.005856184770957842
Aktuálna cena:
$ 0.005503
$ 0.005503

Symbol (XYM) informácie

Symbol is a blockchain platform launched in March of 2021. It’s the spiritual successor to NEM, featuring a new consensus algorithm called proof-of-stake-plus (PoS+), rule-based tokens (called mosaics), namespaces, multisignature accounts, and aggregate transactions. Its client, Catapult, is written in C++.

Oficiálna webová stránka:
https://docs.symbol.dev/
Biela kniha:
https://symbol.github.io/symbol-technicalref/main.pdf
Prieskumník blokov:
https://symbol.fyi/

Symbol (XYM) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Symbol (XYM) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet XYM tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu XYM tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili XYM tokenomiku, preskúmajte cenu XYM tokenu naživo!

Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

