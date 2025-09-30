XUSD (XUSD) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o XUSD (XUSD) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 14:48:50 (UTC+8)
XUSD (XUSD) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre XUSD (XUSD) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 74.54M
Celková ponuka:
$ 74.57M
Počet coinov v obehu:
$ 74.57M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 74.54M
Historické maximum:
$ 2.0368
Historické minimum:
$ 0.9492788036833526
Aktuálna cena:
$ 0.9996
XUSD (XUSD) informácie

XUSD is issued by StraitsX, the pioneering payment infrastructure for digital assets in Southeast Asia. XUSD is designed to facilitate swift, global, and 24/7 payments, and serves to bridge the region’s financial ecosystems with the stability of the world’s primary reserve currency. Each XUSD is pegged to one United States Dollar, and is fully collateralized with reserve assets held and maintained at a level equal to at least 100% of XUSD in circulation.

Oficiálna webová stránka:
https://www.straitsx.com/xusd
Biela kniha:
https://cdn.prod.website-files.com/6119d1f2b05f8e85e873971a/65c0a737a6f5c158beaf62d7_StraitsX%20XUSD%20Whitepaper.pdf
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0xC08e7E23C235073C6807C2EFE7021304cb7c2815

XUSD (XUSD) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky XUSD (XUSD) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet XUSD tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu XUSD tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili XUSD tokenomiku, preskúmajte cenu XUSD tokenu naživo!

