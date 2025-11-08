BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena Uranium.io je 4.842USD. Trhová kapitalizácia XU3O8 je --USD. Sledujte aktualizácie cien XU3O8 v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Uranium.io Logo

Uranium.io kurz (XU3O8)

1 XU3O8 na USD aktuálnu cenu:

+0.43%1D
USD
Uranium.io (XU3O8) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:15:19 (UTC+8)

Dnešná cena Uranium.io

Aktuálna dnešná cena Uranium.io (XU3O8) je $ 4.842, s 0.43% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny XU3O8 na USD konverzný kurz je $ 4.842 za XU3O8.

Uranium.io sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- XU3O8. Počas posledných 24 hodín sa XU3O8obchodovalo v rozmedzí od $ 4.811 (low) do $ 4.899 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.

V krátkodobom vývoji sa XU3O8 zmenilo o -0.27% za poslednú hodinu a o -5.89% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 351.70K.

Uranium.io (XU3O8) informácie o trhu

ETHERLINK

Aktuálna trhová kapitalizácia Uranium.io je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 351.70K. Počet coinov v obehu XU3O8 je --, pričom celková zásoba je 160000038. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 774.72M.

História cien Uranium.io v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
24 hod Low
24 hod High

-0.27%

+0.43%

-5.89%

-5.89%

Uranium.io (XU3O8) história cien USD

Sledujte zmeny cien Uranium.io za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.02075+0.43%
30 dní$ -0.006-0.13%
60 dní$ +0.041+0.85%
90 dní$ +0.339+7.52%
Uranium.io dnešná zmena ceny

Dnes XU3O8 zaznamenal zmenu o $ +0.02075 (+0.43%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Uranium.io zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.006 (-0.13%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Uranium.io zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal XU3O8 zmenu o $ +0.041 (+0.85%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Uranium.io zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.339 (+7.52%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Uranium.io (XU3O8)?

Pozrite si Uranium.iostránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Uranium.io

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Uranium.io, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Uranium.io?

Uranium.io (XU3O8) prices are influenced by several key factors:

1. Nuclear energy demand - Higher adoption of nuclear power increases uranium demand
2. Mining supply constraints - Production costs and regulatory restrictions affect availability
3. Geopolitical events - Political instability in uranium-producing regions impacts supply
4. Environmental policies - Green energy initiatives can boost nuclear power adoption
5. Market speculation - Trader sentiment and crypto market trends
6. Token utility - Platform usage and staking mechanisms
7. Overall cryptocurrency market conditions - Bitcoin and altcoin performance correlation

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Uranium.io?

People want to know Uranium.io (XU3O8) price today for several key reasons:

Investment Decisions: Traders need current prices to buy, sell, or hold positions effectively.

Portfolio Management: Investors track daily performance to assess their crypto portfolio value and make rebalancing decisions.

Market Timing: Price movements help identify optimal entry and exit points for maximizing profits.

Risk Assessment: Current pricing helps evaluate potential losses and manage investment risk appropriately.

Trading Opportunities: Day traders and swing traders rely on real-time prices to execute profitable strategies.

Market Analysis: Price data helps understand market trends, volatility patterns, and overall cryptocurrency market sentiment.

Profit Tracking: Holders monitor daily changes to calculate unrealized gains or losses on their XU3O8 investments.

Since cryptocurrency markets operate 24/7 with high volatility, prices can change significantly within hours, making current price information crucial for informed decision-making.

Cenové predikcie pre Uranium.io

Cenová predikcia Uranium.io (XU3O8) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena XU3O8 v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Uranium.io (XU3O8) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Uranium.io mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Uranium.io v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku XU3O8 cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Uranium.io Cenové predikcie.

O Uranium.io

XU3O8 is a digital asset that operates on a decentralized platform, offering a unique approach to the world of cryptocurrency. It is primarily designed to facilitate secure, peer-to-peer transactions, with a focus on privacy and anonymity. XU3O8 employs a consensus mechanism that is widely recognized for its robustness and security, ensuring the integrity of transactions and balances. Its issuance model is designed to maintain a steady supply, providing a stable foundation for the asset's ecosystem. The asset is typically used in contexts where privacy and security are paramount, such as in transactions involving sensitive data or high-value assets. XU3O8's role in the broader cryptocurrency ecosystem is to provide a reliable and secure means of transaction, while also offering enhanced privacy features.

Čo je Uranium.io (XU3O8)

Uranium.io (XU3O8) is the world’s first tokenised uranium,with each token representing equitable ownership in physical uranium, which is stored and verified by Cameco. Built as an ERC-20 token on Etherlink, the high-speed L2 powered by Tezos technology, XU3O8 combines deep on-chain composability with institutional-grade infrastructure.

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Uranium.io

Akú hodnotu bude mať 1 Uranium.io v roku 2030?
Ak by hodnota Uranium.io rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Uranium.io podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:15:19 (UTC+8)

Uranium.io (XU3O8) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Top správy

Pozrite si viac informácií o Uranium.io

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

