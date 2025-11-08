Aktuálna dnešná cena Uranium.io je 4.842USD. Trhová kapitalizácia XU3O8 je --USD. Sledujte aktualizácie cien XU3O8 v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Uranium.io je 4.842USD. Trhová kapitalizácia XU3O8 je --USD. Sledujte aktualizácie cien XU3O8 v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Uranium.io (XU3O8) je $ 4.842, s 0.43% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny XU3O8 na USD konverzný kurz je $ 4.842 za XU3O8.
Uranium.io sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- XU3O8. Počas posledných 24 hodín sa XU3O8obchodovalo v rozmedzí od $ 4.811 (low) do $ 4.899 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.
V krátkodobom vývoji sa XU3O8 zmenilo o -0.27% za poslednú hodinu a o -5.89% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 351.70K.
Uranium.io (XU3O8) informácie o trhu
$ 351.70K
$ 774.72M
160,000,038
ETHERLINK
Aktuálna trhová kapitalizácia Uranium.io je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 351.70K. Počet coinov v obehu XU3O8 je --, pričom celková zásoba je 160000038. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 774.72M.
História cien Uranium.io v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 4.811
24 hod Low
$ 4.899
24 hod High
$ 4.811
$ 4.899
--
--
-0.27%
+0.43%
-5.89%
-5.89%
Uranium.io (XU3O8) história cien USD
Sledujte zmeny cien Uranium.io za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.02075
+0.43%
30 dní
$ -0.006
-0.13%
60 dní
$ +0.041
+0.85%
90 dní
$ +0.339
+7.52%
Uranium.io dnešná zmena ceny
Dnes XU3O8 zaznamenal zmenu o $ +0.02075 (+0.43%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Uranium.io zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.006 (-0.13%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Uranium.io zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal XU3O8 zmenu o $ +0.041 (+0.85%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Uranium.io zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.339 (+7.52%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Uranium.io (XU3O8)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Uranium.io, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny Uranium.io?
Uranium.io (XU3O8) prices are influenced by several key factors:
1. Nuclear energy demand - Higher adoption of nuclear power increases uranium demand 2. Mining supply constraints - Production costs and regulatory restrictions affect availability 3. Geopolitical events - Political instability in uranium-producing regions impacts supply 4. Environmental policies - Green energy initiatives can boost nuclear power adoption 5. Market speculation - Trader sentiment and crypto market trends 6. Token utility - Platform usage and staking mechanisms 7. Overall cryptocurrency market conditions - Bitcoin and altcoin performance correlation
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Uranium.io?
People want to know Uranium.io (XU3O8) price today for several key reasons:
Investment Decisions: Traders need current prices to buy, sell, or hold positions effectively.
Portfolio Management: Investors track daily performance to assess their crypto portfolio value and make rebalancing decisions.
Market Timing: Price movements help identify optimal entry and exit points for maximizing profits.
Risk Assessment: Current pricing helps evaluate potential losses and manage investment risk appropriately.
Trading Opportunities: Day traders and swing traders rely on real-time prices to execute profitable strategies.
Market Analysis: Price data helps understand market trends, volatility patterns, and overall cryptocurrency market sentiment.
Profit Tracking: Holders monitor daily changes to calculate unrealized gains or losses on their XU3O8 investments.
Since cryptocurrency markets operate 24/7 with high volatility, prices can change significantly within hours, making current price information crucial for informed decision-making.
Cenové predikcie pre Uranium.io
Cenová predikcia Uranium.io (XU3O8) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena XU3O8 v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Uranium.io (XU3O8) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Uranium.io mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Uranium.io v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku XU3O8 cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Uranium.io Cenové predikcie.
O Uranium.io
XU3O8 is a digital asset that operates on a decentralized platform, offering a unique approach to the world of cryptocurrency. It is primarily designed to facilitate secure, peer-to-peer transactions, with a focus on privacy and anonymity. XU3O8 employs a consensus mechanism that is widely recognized for its robustness and security, ensuring the integrity of transactions and balances. Its issuance model is designed to maintain a steady supply, providing a stable foundation for the asset's ecosystem. The asset is typically used in contexts where privacy and security are paramount, such as in transactions involving sensitive data or high-value assets. XU3O8's role in the broader cryptocurrency ecosystem is to provide a reliable and secure means of transaction, while also offering enhanced privacy features.
Ako nakupovať a investovať Uranium.io
Ste pripravení začať s Uranium.io? Nákup XU3O8 na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Uranium.io. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Uranium.io (XU3O8) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Uranium.io sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s Uranium.io
Vlastníctvo Uranium.io vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC
Nákup Uranium.io (XU3O8) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.
Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.
Čo je Uranium.io (XU3O8)
Uranium.io (XU3O8) is the world’s first tokenised uranium,with each token representing equitable ownership in physical uranium, which is stored and verified by Cameco. Built as an ERC-20 token on Etherlink, the high-speed L2 powered by Tezos technology, XU3O8 combines deep on-chain composability with institutional-grade infrastructure.
Uranium.io Zdroj
Pre hlbšie pochopenie Uranium.io zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ak by hodnota Uranium.io rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Uranium.io podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíUranium.io?
Dnešná cena Uranium.io je $ 4.842. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Uranium.io stále dobrou investíciou?
Uranium.io zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do XU3O8, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Uranium.io?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Uranium.io v hodnote $ 351.70K.
Aká je aktuálna cena Uranium.io?
Živá cena XU3O8 sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Uranium.io vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena XU3O8, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Uranium.io?
Cenu XU3O8 ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,340.85
+2.52%
ETH
3,443.4
+4.42%
SOL
163.53
+5.22%
COAI
1.1679
+6.88%
USDC
1.0005
0.00%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre XU3O8 na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár XU3O8/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Uranium.io pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Uranium.io v tomto roku?
Cena Uranium.io by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Uranium.io (XU3O8).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:15:19 (UTC+8)
Uranium.io (XU3O8) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.