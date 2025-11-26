XPIN Network (XPIN) tokenomika

XPIN Network (XPIN) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o XPIN Network (XPIN) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
XPIN Network (XPIN) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre XPIN Network (XPIN) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 37.35M
Celková ponuka:
$ 100.00B
Počet coinov v obehu:
$ 17.56B
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 212.74M
Historické maximum:
$ 0.0104083
Historické minimum:
$ 0.000457316453478145
Aktuálna cena:
$ 0.0021274
XPIN Network (XPIN) informácie

XPIN Network, a leading DePIN project on BNB Chain, delivers decentralized, AI-powered communication infrastructure for secure, efficient, and borderless connectivity. With wireless coverage across 150+ countries and regions, XPIN’s Global eSIM, PowerLink, and AI dNFT introduce a new era of connectivity while unlocking passive income opportunities. By reimagining how the world connects, XPIN is building the next-generation decentralized operator network.

Oficiálna webová stránka:
https://www.xpin.network
Biela kniha:
https://docs.xpin.network/
Prieskumník blokov:
https://bscscan.com/token/0xD955c9bA56Fb1AB30e34766e252A97ccCE3D31A6

XPIN Network (XPIN) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky XPIN Network (XPIN) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet XPIN tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu XPIN tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili XPIN tokenomiku, preskúmajte cenu XPIN tokenu naživo!

Ako kúpiť XPIN

Máte záujem pridať XPIN Network (XPIN) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu XPIN vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

XPIN Network (XPIN) história cien

Analýza histórie cien XPIN pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

XPIN cenová predikcia

Chcete vedieť, kam XPIN asi smeruje? Naša XPIN stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

