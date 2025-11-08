Aktuálna dnešná cena XPIN Network je 0.0037985USD. Trhová kapitalizácia XPIN je 62,059,180.78125USD. Sledujte aktualizácie cien XPIN v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena XPIN Network je 0.0037985USD. Trhová kapitalizácia XPIN je 62,059,180.78125USD. Sledujte aktualizácie cien XPIN v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena XPIN Network (XPIN) je $ 0.0037985, s 2.34% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny XPIN na USD konverzný kurz je $ 0.0037985 za XPIN.
XPIN Network sa v súčasnosti radí na #393 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 62.06M, pričom počet coinov v obehu je 16.34B XPIN. Počas posledných 24 hodín sa XPINobchodovalo v rozmedzí od $ 0.0037325 (low) do $ 0.0042209 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.010038547477428971, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.000457316453478145.
V krátkodobom vývoji sa XPIN zmenilo o +0.26% za poslednú hodinu a o -46.42% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 331.13K.
XPIN Network (XPIN) informácie o trhu
No.393
$ 62.06M
$ 331.13K
$ 379.85M
16.34B
100,000,000,000
100,000,000,000
16.33%
BSC
Aktuálna trhová kapitalizácia XPIN Network je $ 62.06M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 331.13K. Počet coinov v obehu XPIN je 16.34B, pričom celková zásoba je 100000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 379.85M.
História cien XPIN Network v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.0037325
24 hod Low
$ 0.0042209
24 hod High
$ 0.0037325
$ 0.0042209
$ 0.010038547477428971
$ 0.000457316453478145
+0.26%
-2.34%
-46.42%
-46.42%
XPIN Network (XPIN) história cien USD
Sledujte zmeny cien XPIN Network za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ -0.000091103
-2.34%
30 dní
$ +0.0027167
+251.12%
60 dní
$ +0.0024399
+179.58%
90 dní
$ +0.0035985
+1,799.25%
XPIN Network dnešná zmena ceny
Dnes XPIN zaznamenal zmenu o $ -0.000091103 (-2.34%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
XPIN Network zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ +0.0027167 (+251.12%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
XPIN Network zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal XPIN zmenu o $ +0.0024399 (+179.58%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
XPIN Network zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.0035985 (+1,799.25%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby XPIN Network (XPIN)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby XPIN Network, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny XPIN Network?
Several key factors influence XPIN Network (XPIN) prices:
People want to know XPIN Network (XPIN) price today for several key reasons: making informed trading decisions, portfolio tracking, market timing for buying or selling, assessing investment performance, and staying updated on market trends. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility.
Cenové predikcie pre XPIN Network
Cenová predikcia XPIN Network (XPIN) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena XPIN v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia XPIN Network (XPIN) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena XPIN Network mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne XPIN Network v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku XPIN cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na XPIN Network Cenové predikcie.
O XPIN Network
XPIN is a digital asset that operates on the blockchain technology. It is designed to facilitate transactions and storage of value in a decentralized manner, leveraging the security and transparency of blockchain. XPIN's consensus mechanism and supply model are based on proof-of-stake (PoS), which encourages participation in the network and reduces the energy consumption associated with traditional proof-of-work systems. The asset is typically used for peer-to-peer transactions, with its blockchain also supporting the development of decentralized applications (dApps). As a part of the broader crypto ecosystem, XPIN aims to provide a secure, efficient, and scalable platform for digital transactions and applications.
Ako nakupovať a investovať XPIN Network
Ste pripravení začať s XPIN Network? Nákup XPIN na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom XPIN Network. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu XPIN Network (XPIN) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako 16.34B tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a XPIN Network sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s XPIN Network
Vlastníctvo XPIN Network vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC
Nákup XPIN Network (XPIN) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.
Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.
Čo je XPIN Network (XPIN)
XPIN Network, a leading DePIN project on BNB Chain, delivers decentralized, AI-powered communication infrastructure for secure, efficient, and borderless connectivity. With wireless coverage across 150+ countries and regions, XPIN’s Global eSIM, PowerLink, and AI dNFT introduce a new era of connectivity while unlocking passive income opportunities. By reimagining how the world connects, XPIN is building the next-generation decentralized operator network.
XPIN Network Zdroj
Pre hlbšie pochopenie XPIN Network zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o XPIN Network
Akú hodnotu bude mať 1 XPIN Network v roku 2030?
Ak by hodnota XPIN Network rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do XPIN Network podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíXPIN Network?
Dnešná cena XPIN Network je $ 0.0037985. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je XPIN Network stále dobrou investíciou?
XPIN Network zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do XPIN, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s XPIN Network?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo XPIN Network v hodnote $ 331.13K.
Aká je aktuálna cena XPIN Network?
Živá cena XPIN sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu XPIN Network vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena XPIN, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu XPIN Network?
Cenu XPIN ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,340.35
+2.52%
ETH
3,443.67
+4.43%
SOL
163.59
+5.26%
COAI
1.1663
+6.73%
USDC
1.0004
-0.01%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre XPIN na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár XPIN/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena XPIN Network pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena XPIN Network v tomto roku?
Cena XPIN Network by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu XPIN Network (XPIN).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:14:58 (UTC+8)
XPIN Network (XPIN) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.