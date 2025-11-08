BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena XPIN Network je 0.0037985USD. Trhová kapitalizácia XPIN je 62,059,180.78125USD. Sledujte aktualizácie cien XPIN v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

XPIN Network kurz (XPIN)

$0.0038022
-2.34%1D
XPIN Network (XPIN) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:14:58 (UTC+8)

Dnešná cena XPIN Network

Aktuálna dnešná cena XPIN Network (XPIN) je $ 0.0037985, s 2.34% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny XPIN na USD konverzný kurz je $ 0.0037985 za XPIN.

XPIN Network sa v súčasnosti radí na #393 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 62.06M, pričom počet coinov v obehu je 16.34B XPIN. Počas posledných 24 hodín sa XPINobchodovalo v rozmedzí od $ 0.0037325 (low) do $ 0.0042209 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.010038547477428971, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.000457316453478145.

V krátkodobom vývoji sa XPIN zmenilo o +0.26% za poslednú hodinu a o -46.42% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 331.13K.

XPIN Network (XPIN) informácie o trhu

$ 62.06M
$ 331.13K
$ 379.85M
16.34B
100,000,000,000
100,000,000,000
16.33%

BSC

Aktuálna trhová kapitalizácia XPIN Network je $ 62.06M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 331.13K. Počet coinov v obehu XPIN je 16.34B, pričom celková zásoba je 100000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 379.85M.

História cien XPIN Network v USD

$ 0.0037325
24 hod Low
$ 0.0042209
24 hod High

$ 0.0037325
$ 0.0042209
$ 0.010038547477428971
$ 0.000457316453478145
+0.26%

-2.34%

-46.42%

-46.42%

XPIN Network (XPIN) história cien USD

Sledujte zmeny cien XPIN Network za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ -0.000091103-2.34%
30 dní$ +0.0027167+251.12%
60 dní$ +0.0024399+179.58%
90 dní$ +0.0035985+1,799.25%
XPIN Network dnešná zmena ceny

Dnes XPIN zaznamenal zmenu o $ -0.000091103 (-2.34%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

XPIN Network zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ +0.0027167 (+251.12%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

XPIN Network zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal XPIN zmenu o $ +0.0024399 (+179.58%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

XPIN Network zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.0035985 (+1,799.25%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby XPIN Network (XPIN)?

Pozrite si XPIN Networkstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre XPIN Network

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby XPIN Network, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny XPIN Network?

Several key factors influence XPIN Network (XPIN) prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact XPIN pricing.

Adoption & Utility: Real-world use cases and network adoption drive demand and value.

Technology Development: Platform updates, partnerships, and technical improvements affect investor perception.

Trading Volume: Higher liquidity and trading activity can increase price stability and growth potential.

Regulatory News: Government policies and crypto regulations influence market confidence.

Competition: Performance relative to similar blockchain projects affects positioning.

Supply Dynamics: Token distribution, staking rewards, and burning mechanisms impact scarcity.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu XPIN Network?

People want to know XPIN Network (XPIN) price today for several key reasons: making informed trading decisions, portfolio tracking, market timing for buying or selling, assessing investment performance, and staying updated on market trends. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility.

Cenové predikcie pre XPIN Network

Cenová predikcia XPIN Network (XPIN) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena XPIN v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia XPIN Network (XPIN) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena XPIN Network mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

O XPIN Network

XPIN is a digital asset that operates on the blockchain technology. It is designed to facilitate transactions and storage of value in a decentralized manner, leveraging the security and transparency of blockchain. XPIN's consensus mechanism and supply model are based on proof-of-stake (PoS), which encourages participation in the network and reduces the energy consumption associated with traditional proof-of-work systems. The asset is typically used for peer-to-peer transactions, with its blockchain also supporting the development of decentralized applications (dApps). As a part of the broader crypto ecosystem, XPIN aims to provide a secure, efficient, and scalable platform for digital transactions and applications.

Ako nakupovať a investovať XPIN Network

Sprievodca – ako kúpiť XPIN Network (XPIN)

Čo je XPIN Network (XPIN)

XPIN Network, a leading DePIN project on BNB Chain, delivers decentralized, AI-powered communication infrastructure for secure, efficient, and borderless connectivity. With wireless coverage across 150+ countries and regions, XPIN’s Global eSIM, PowerLink, and AI dNFT introduce a new era of connectivity while unlocking passive income opportunities. By reimagining how the world connects, XPIN is building the next-generation decentralized operator network.

XPIN Network Zdroj

Pre hlbšie pochopenie XPIN Network zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna XPIN Network webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o XPIN Network

Akú hodnotu bude mať 1 XPIN Network v roku 2030?
Ak by hodnota XPIN Network rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do XPIN Network podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:14:58 (UTC+8)

XPIN Network (XPIN) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Top správy

Prečo toľko ľudí stále stráca peniaze počas býčieho trhu?

October 6, 2025

Vzostup Bitcoin Layer 2 sietí: Porozumenie technológii, ktorá preformuje budúcnosť Bitcoinu v roku 2025

October 6, 2025

Altcoiny v 2025: Keď TOTAL3 dosiahne nové maximá, ale váš portfólio sa nepohne

October 5, 2025
Zobraziť viac

