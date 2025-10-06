Aktuálna XOCIETY cena je dnes 0.003058 USD. Sledujte aktuálnu XO na USD cenu v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, 24-hodinový objem a ďalšie informácie. Preskúmajte XO cenový trend jednoducho na MEXC.Aktuálna XOCIETY cena je dnes 0.003058 USD. Sledujte aktuálnu XO na USD cenu v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, 24-hodinový objem a ďalšie informácie. Preskúmajte XO cenový trend jednoducho na MEXC.

XOCIETY Logo

XOCIETY kurz (XO)

$0.003058
$0.003058$0.003058
+0.22%1D
XOCIETY (XO) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-10-06 05:30:45 (UTC+8)

XOCIETY (XO) informácie o cene (USD)

$ 0.003016
$ 0.003016$ 0.003016
$ 0.003194
$ 0.003194$ 0.003194
$ 0.003016
$ 0.003016$ 0.003016

$ 0.003194
$ 0.003194$ 0.003194

+0.16%

+0.22%

+4.94%

+4.94%

XOCIETY (XO) cena v reálnom čase je $ 0.003058. Za posledných 24 hodín sa obchodoval XO v rozmedzí od najnižšej hodnoty $ 0.003016 do najvyššej hodnoty $ 0.003194, čo svedčí o aktívnej volatilite trhu. Najvyššia cena XO je --, zatiaľ čo najnižšia cena v histórii je --.

Z hľadiska krátkodobej výkonnosti sa XO zmenil o +0.16% za poslednú hodinu, +0.22% za 24 hodín a +4.94% za posledných 7 dní. Získate tak rýchly prehľad o jeho najnovších cenových trendoch a dynamike trhu na MEXC.

XOCIETY (XO) informácie o trhu

$ 86.48K
$ 86.48K$ 86.48K

$ 15.29M
$ 15.29M$ 15.29M

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

SUI

Aktuálna trhová kapitalizácia XOCIETY je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 86.48K. Počet coinov v obehu XO je --, pričom celková zásoba je 5000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 15.29M.

XOCIETY (XO) história cien USD

Sledujte zmeny cien XOCIETY za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.00000671+0.22%
30 dní$ -0.002887-48.57%
60 dní$ -0.003538-53.64%
90 dní$ -0.004417-59.10%
XOCIETY dnešná zmena ceny

Dnes XO zaznamenal zmenu o $ +0.00000671 (+0.22%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

XOCIETY zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.002887 (-48.57%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

XOCIETY zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal XO zmenu o $ -0.003538 (-53.64%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

XOCIETY zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.004417 (-59.10%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby XOCIETY (XO)?

Pozrite si XOCIETYstránku histórie cien.

Čo je XOCIETY (XO)

XOCIETY is a POP shooter infused with RPG progression set in a deep cyberpunk world, backed by investors such as HASHED, Neoclassic, Spartan, KRAFTON, and Sui. Notably, as the flagship gaming project on Sui, Xociety is the first pre-loaded game on the Sui Play device.

XOCIETY je k dispozícii na MEXC, čo vám poskytuje pohodlie pri nákupe, držbe, prevode a stakovaní tokenu priamo na našej platforme. Či už ste skúsený investor alebo nováčik vo svete kryptomien, MEXC ponúka užívateľsky prívetivé rozhranie a množstvo nástrojov na efektívnu správu vašich XOCIETY investícií. Ak chcete získať podrobnejšie informácie o tomto tokene, pozývame vás na stránku s predstavením digitálnych aktív.

Okrem toho môžete:
- Skontrolujte XO dostupnosť stakovania, aby ste videli, ako môžete získať odmeny za svoje držby.
- Prečítajte si recenzie a analýzy o XOCIETY na našom blogu, aby ste zostali informovaní o najnovších trendoch na trhu a odborných postrehoch.

Naše komplexné zdroje sú navrhnuté tak, aby boli vaše XOCIETY nákupné skúsenosti hladké a informované, pričom zaisťujú, že máte všetky nástroje a znalosti potrebné na spoľahlivé investovanie.

XOCIETY predpoveď ceny (USD)

Akú hodnotu bude mať XOCIETY (XO) USD zajtra, o týždeň alebo o mesiac? Na akú hodnotu by mohol byť váš XOCIETY (XO) majetok ocenený v roku 2025, 2026, 2027, 2028 – alebo dokonca o 10 či 20 rokov? Pomocou nášho nástroja na predpovedanie cien môžete preskúmať krátkodobé aj dlhodobé prognózy pre XOCIETY.

Overte si teraz XOCIETY cenové predikcie!

XOCIETY (XO) tokenomika

Pochopenie tokenomiky XOCIETY (XO) môže poskytnúť hlbší pohľad na jej dlhodobú hodnotu a rastový potenciál. Tokenomika odhaľuje základnú štruktúru ekonomiky projektu – od spôsobu rozdelenia tokenov až po spôsob riadenia ich ponuky. Získajte informácie o rozsiahlej tokenomike XO tokenu!

Ako kúpiť XOCIETY(XO)

Hľadáte ako kúpiť XOCIETY? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Môžete si ľahko zakúpiť XOCIETY na MEXC podľa našej podrobnej príručky Ako kúpiť. Poskytujeme vám podrobné pokyny a videonávody, ktoré demonštrujú, ako sa zaregistrovať na MEXC a používať rôzne dostupné možnosti platby.

XO do miestnych mien

1 XOCIETY(XO) na VND
80.47127
1 XOCIETY(XO) na AUD
A$0.00461758
1 XOCIETY(XO) na GBP
0.00226292
1 XOCIETY(XO) na EUR
0.0025993
1 XOCIETY(XO) na USD
$0.003058
1 XOCIETY(XO) na MYR
RM0.0128436
1 XOCIETY(XO) na TRY
0.12745744
1 XOCIETY(XO) na JPY
¥0.455642
1 XOCIETY(XO) na ARS
ARS$4.36232874
1 XOCIETY(XO) na RUB
0.25176514
1 XOCIETY(XO) na INR
0.27133634
1 XOCIETY(XO) na IDR
Rp50.96664628
1 XOCIETY(XO) na KRW
4.3070401
1 XOCIETY(XO) na PHP
0.17711936
1 XOCIETY(XO) na EGP
￡E.0.14611124
1 XOCIETY(XO) na BRL
R$0.01629914
1 XOCIETY(XO) na CAD
C$0.00425062
1 XOCIETY(XO) na BDT
0.3720057
1 XOCIETY(XO) na NGN
4.49042836
1 XOCIETY(XO) na COP
$11.8988309
1 XOCIETY(XO) na ZAR
R.0.05271992
1 XOCIETY(XO) na UAH
0.12611192
1 XOCIETY(XO) na TZS
T.Sh.7.513506
1 XOCIETY(XO) na VES
Bs0.56573
1 XOCIETY(XO) na CLP
$2.941796
1 XOCIETY(XO) na PKR
Rs0.86504704
1 XOCIETY(XO) na KZT
1.67376572
1 XOCIETY(XO) na THB
฿0.09910978
1 XOCIETY(XO) na TWD
NT$0.0929632
1 XOCIETY(XO) na AED
د.إ0.01122286
1 XOCIETY(XO) na CHF
Fr0.00241582
1 XOCIETY(XO) na HKD
HK$0.02379124
1 XOCIETY(XO) na AMD
֏1.17164212
1 XOCIETY(XO) na MAD
.د.م0.0278278
1 XOCIETY(XO) na MXN
$0.05617546
1 XOCIETY(XO) na SAR
ريال0.01143692
1 XOCIETY(XO) na ETB
Br0.44215622
1 XOCIETY(XO) na KES
KSh0.39512418
1 XOCIETY(XO) na JOD
د.أ0.002168122
1 XOCIETY(XO) na PLN
0.01106996
1 XOCIETY(XO) na RON
лв0.01324114
1 XOCIETY(XO) na SEK
kr0.02868404
1 XOCIETY(XO) na BGN
лв0.00507628
1 XOCIETY(XO) na HUF
Ft1.01222858
1 XOCIETY(XO) na CZK
0.06327002
1 XOCIETY(XO) na KWD
د.ك0.000935748
1 XOCIETY(XO) na ILS
0.0100914
1 XOCIETY(XO) na BOB
Bs0.0211002
1 XOCIETY(XO) na AZN
0.0051986
1 XOCIETY(XO) na TJS
SM0.02846998
1 XOCIETY(XO) na GEL
0.00831776
1 XOCIETY(XO) na AOA
Kz2.79779478
1 XOCIETY(XO) na BHD
.د.ب0.001149808
1 XOCIETY(XO) na BMD
$0.003058
1 XOCIETY(XO) na DKK
kr0.01944888
1 XOCIETY(XO) na HNL
L0.08021134
1 XOCIETY(XO) na MUR
0.1385274
1 XOCIETY(XO) na NAD
$0.05265876
1 XOCIETY(XO) na NOK
kr0.03048826
1 XOCIETY(XO) na NZD
$0.00522918
1 XOCIETY(XO) na PAB
B/.0.003058
1 XOCIETY(XO) na PGK
K0.01293534
1 XOCIETY(XO) na QAR
ر.ق0.01113112
1 XOCIETY(XO) na RSD
дин.0.30521898
1 XOCIETY(XO) na UZS
soʻm36.84336502
1 XOCIETY(XO) na ALL
L0.25204036
1 XOCIETY(XO) na ANG
ƒ0.00547382
1 XOCIETY(XO) na AWG
ƒ0.0055044
1 XOCIETY(XO) na BBD
$0.006116
1 XOCIETY(XO) na BAM
KM0.00507628
1 XOCIETY(XO) na BIF
Fr8.993578
1 XOCIETY(XO) na BND
$0.00391424
1 XOCIETY(XO) na BSD
$0.003058
1 XOCIETY(XO) na JMD
$0.49099248
1 XOCIETY(XO) na KHR
12.28111148
1 XOCIETY(XO) na KMF
Fr1.281302
1 XOCIETY(XO) na LAK
66.47825954
1 XOCIETY(XO) na LKR
Rs0.92467804
1 XOCIETY(XO) na MDL
L0.05112976
1 XOCIETY(XO) na MGA
Ar13.65176824
1 XOCIETY(XO) na MOP
P0.02449458
1 XOCIETY(XO) na MVR
0.0467874
1 XOCIETY(XO) na MWK
MK5.2998198
1 XOCIETY(XO) na MZN
MT0.1954062
1 XOCIETY(XO) na NPR
Rs0.4345418
1 XOCIETY(XO) na PYG
21.534436
1 XOCIETY(XO) na RWF
Fr4.431042
1 XOCIETY(XO) na SBD
$0.02516734
1 XOCIETY(XO) na SCR
0.04470796
1 XOCIETY(XO) na SRD
$0.1165098
1 XOCIETY(XO) na SVC
$0.02672692
1 XOCIETY(XO) na SZL
L0.05265876
1 XOCIETY(XO) na TMT
m0.010703
1 XOCIETY(XO) na TND
د.ت0.008874316
1 XOCIETY(XO) na TTD
$0.02070266
1 XOCIETY(XO) na UGX
Sh10.58068
1 XOCIETY(XO) na XAF
Fr1.709422
1 XOCIETY(XO) na XCD
$0.0082566
1 XOCIETY(XO) na XOF
Fr1.709422
1 XOCIETY(XO) na XPF
Fr0.308858
1 XOCIETY(XO) na BWP
P0.04061024
1 XOCIETY(XO) na BZD
$0.00614658
1 XOCIETY(XO) na CVE
$0.28739084
1 XOCIETY(XO) na DJF
Fr0.544324
1 XOCIETY(XO) na DOP
$0.191125
1 XOCIETY(XO) na DZD
د.ج0.39594984
1 XOCIETY(XO) na FJD
$0.0068805
1 XOCIETY(XO) na GNF
Fr26.58931
1 XOCIETY(XO) na GTQ
Q0.02342428
1 XOCIETY(XO) na GYD
$0.63945838
1 XOCIETY(XO) na ISK
kr0.370018

XOCIETY Zdroj

Pre hlbšie pochopenie XOCIETY zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna XOCIETY webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o XOCIETY

Akú hodnotu má dnes XOCIETY (XO)?
Aktuálna XO cena v USD je 0.003058 USD, aktualizovaná v reálnom čase s najnovšími trhovými údajmi.
Aká je aktuálna cena XO na USD?
Aktuálna cena XO na USD je $ 0.003058. Pozrite si MEXC konvertor pre presnú konverziu tokenov.
Aká je trhová kapitalizácia XOCIETY?
Trhová kapitalizácia XO je -- USD. Trhová hodnota = aktuálna cena × počet coinov v obehu. Uvádza celkovú trhovú hodnotu tokenu a jeho poradie.
Aký je počet coinov v obehu XO?
Počet coinov v obehu XO je -- USD.
Aká bola historicky najvyššia cena (ATH) XO?
XO dosiahla cenu ATH vo výške -- USD.
Aká bola historicky najnižšia cena (ATL) XO?
XO videl cenu ATL vo výške -- USD.
Aký je objem obchodovania XO?
Živý 24-hodinový objem obchodovania pre XO je $ 86.48K USD.
Bude XO tento rok vyššia?
XO môže v tomto roku vzrásť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Podrobnejšiu analýzu nájdete v časti XOpredpoveď cien.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-10-06 05:30:45 (UTC+8)

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

