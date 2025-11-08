BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena Codatta je 0.004861USD. Trhová kapitalizácia XNY je 12,152,500USD. Sledujte aktualizácie cien XNY v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Codatta Logo

Codatta kurz (XNY)

1 XNY na USD aktuálnu cenu:

$0.004861
$0.004861
+4.78%1D
USD
Codatta (XNY) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:14:51 (UTC+8)

Dnešná cena Codatta

Aktuálna dnešná cena Codatta (XNY) je $ 0.004861, s 4.78% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny XNY na USD konverzný kurz je $ 0.004861 za XNY.

Codatta sa v súčasnosti radí na #1046 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 12.15M, pričom počet coinov v obehu je 2.50B XNY. Počas posledných 24 hodín sa XNYobchodovalo v rozmedzí od $ 0.00437 (low) do $ 0.00491 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.028917157801932714, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.002007819087959233.

V krátkodobom vývoji sa XNY zmenilo o -0.48% za poslednú hodinu a o -28.05% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 91.43K.

Codatta (XNY) informácie o trhu

No.1046

$ 12.15M
$ 12.15M

$ 91.43K
$ 91.43K

$ 48.61M
$ 48.61M

2.50B
2.50B

10,000,000,000
10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000

25.00%

BSC

Aktuálna trhová kapitalizácia Codatta je $ 12.15M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 91.43K. Počet coinov v obehu XNY je 2.50B, pričom celková zásoba je 10000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 48.61M.

História cien Codatta v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.00437
$ 0.00437
24 hod Low
$ 0.00491
$ 0.00491
24 hod High

$ 0.00437
$ 0.00437

$ 0.00491
$ 0.00491

$ 0.028917157801932714
$ 0.028917157801932714

$ 0.002007819087959233
$ 0.002007819087959233

-0.48%

+4.78%

-28.05%

-28.05%

Codatta (XNY) história cien USD

Sledujte zmeny cien Codatta za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.00022176+4.78%
30 dní$ -0.003517-41.98%
60 dní$ -0.009282-65.63%
90 dní$ -0.000036-0.74%
Codatta dnešná zmena ceny

Dnes XNY zaznamenal zmenu o $ +0.00022176 (+4.78%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Codatta zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.003517 (-41.98%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Codatta zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal XNY zmenu o $ -0.009282 (-65.63%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Codatta zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.000036 (-0.74%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Codatta (XNY)?

Pozrite si Codattastránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Codatta

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Codatta, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Codatta?

Several key factors influence Codatta (XNY) prices:

Market Demand & Supply: Trading volume and token circulation affect price dynamics.

Technology Development: Updates to Codatta's blockchain infrastructure and data monetization platform impact investor confidence.

Partnerships: Collaborations with enterprises for data services drive adoption and value.

Regulatory Environment: Crypto regulations in key markets influence trading activity.

Market Sentiment: Overall cryptocurrency market trends and investor risk appetite.

Competition: Performance relative to other data-focused blockchain projects.

Token Utility: Real-world usage of XNY tokens within the Codatta ecosystem for data transactions and rewards.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Codatta?

People want to know Codatta (XNY) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, and timing buy/sell orders. Real-time pricing helps investors assess market volatility, calculate profits/losses, and compare XNY against other cryptocurrencies. Day traders especially need current prices for technical analysis and risk management strategies.

Cenové predikcie pre Codatta

Cenová predikcia Codatta (XNY) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena XNY v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Codatta (XNY) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Codatta mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

MEXC nástroje
Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Codatta v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku XNY cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Codatta Cenové predikcie.

O Codatta

Cryptonite (XNY) is a cryptocurrency that was developed with the primary aim of providing a secure and private platform for transactions. It is based on the Bitcoin protocol but differs in terms of its blockchain structure, utilizing a mini-blockchain scheme that allows for faster transaction times and increased security. The mini-blockchain discards unnecessary data from transactions that are older than a certain time, thereby reducing the size of the blockchain. Cryptonite's XNY token is used within the network for transaction fees and as a medium of exchange. The project's focus on privacy and security, along with its unique blockchain structure, positions it as a niche player in the broader cryptocurrency ecosystem.

Ako nakupovať a investovať Codatta

Ste pripravení začať s Codatta? Nákup XNY na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Codatta. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Codatta (XNY) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako 2.50B tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Codatta sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť Codatta (XNY)

Čo môžete urobiť s Codatta

Vlastníctvo Codatta vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup Codatta (XNY) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Obchodné spotové poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ
Obchodné futures poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ

Pozrite si konkurenčné obchodné poplatky MEXC

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je Codatta (XNY)

Codatta serves as a decentralized data infrastructure platform that transforms raw data into tokenized assets, enabling AI developers to access and utilize high-quality datasets. Powered by the XnY Network, Codatta facilitates the assetification of data, allowing contributors to earn royalties based on the usage of their data assets.

Codatta Zdroj

Pre hlbšie pochopenie Codatta zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna Codatta webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Codatta

Akú hodnotu bude mať 1 Codatta v roku 2030?
Ak by hodnota Codatta rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Codatta podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:14:51 (UTC+8)

Codatta (XNY) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Pozrite si viac informácií o Codatta

XNY USDT (obchodovanie s futures)

Dlhé alebo krátke pozície XNY s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s XNY USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.

Obchodujte na trhoch s Codatta (XNY) na MEXC

Preskúmajte spotové trhy a trhy s Futures, sledujte aktuálnu cenu a objem Codatta a obchodujte priamo.

Páry
Cena
Zmena 24 hodín
24 h objem
XNY/USDT
$0.004861
$0.004861
+4.78%
0.00% (USDT)

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$22.39

$0.00006442

$0.009780

$0.000011766

$0.19005

$0.19720

