Aktuálna dnešná cena Codatta je 0.004861USD. Trhová kapitalizácia XNY je 12,152,500USD. Sledujte aktualizácie cien XNY v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Codatta je 0.004861USD. Trhová kapitalizácia XNY je 12,152,500USD. Sledujte aktualizácie cien XNY v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Codatta (XNY) je $ 0.004861, s 4.78% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny XNY na USD konverzný kurz je $ 0.004861 za XNY.
Codatta sa v súčasnosti radí na #1046 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 12.15M, pričom počet coinov v obehu je 2.50B XNY. Počas posledných 24 hodín sa XNYobchodovalo v rozmedzí od $ 0.00437 (low) do $ 0.00491 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.028917157801932714, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.002007819087959233.
V krátkodobom vývoji sa XNY zmenilo o -0.48% za poslednú hodinu a o -28.05% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 91.43K.
Codatta (XNY) informácie o trhu
No.1046
$ 12.15M
$ 12.15M$ 12.15M
$ 91.43K
$ 91.43K$ 91.43K
$ 48.61M
$ 48.61M$ 48.61M
2.50B
2.50B 2.50B
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
25.00%
BSC
Aktuálna trhová kapitalizácia Codatta je $ 12.15M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 91.43K. Počet coinov v obehu XNY je 2.50B, pričom celková zásoba je 10000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 48.61M.
História cien Codatta v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.00437
$ 0.00437$ 0.00437
24 hod Low
$ 0.00491
$ 0.00491$ 0.00491
24 hod High
$ 0.00437
$ 0.00437$ 0.00437
$ 0.00491
$ 0.00491$ 0.00491
$ 0.028917157801932714
$ 0.028917157801932714$ 0.028917157801932714
$ 0.002007819087959233
$ 0.002007819087959233$ 0.002007819087959233
-0.48%
+4.78%
-28.05%
-28.05%
Codatta (XNY) história cien USD
Sledujte zmeny cien Codatta za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.00022176
+4.78%
30 dní
$ -0.003517
-41.98%
60 dní
$ -0.009282
-65.63%
90 dní
$ -0.000036
-0.74%
Codatta dnešná zmena ceny
Dnes XNY zaznamenal zmenu o $ +0.00022176 (+4.78%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Codatta zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.003517 (-41.98%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Codatta zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal XNY zmenu o $ -0.009282 (-65.63%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Codatta zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.000036 (-0.74%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Codatta (XNY)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Codatta, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny Codatta?
Several key factors influence Codatta (XNY) prices:
Technology Development: Updates to Codatta's blockchain infrastructure and data monetization platform impact investor confidence.
Partnerships: Collaborations with enterprises for data services drive adoption and value.
Regulatory Environment: Crypto regulations in key markets influence trading activity.
Market Sentiment: Overall cryptocurrency market trends and investor risk appetite.
Competition: Performance relative to other data-focused blockchain projects.
Token Utility: Real-world usage of XNY tokens within the Codatta ecosystem for data transactions and rewards.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Codatta?
People want to know Codatta (XNY) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, and timing buy/sell orders. Real-time pricing helps investors assess market volatility, calculate profits/losses, and compare XNY against other cryptocurrencies. Day traders especially need current prices for technical analysis and risk management strategies.
Cenové predikcie pre Codatta
Cenová predikcia Codatta (XNY) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena XNY v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Codatta (XNY) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Codatta mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Codatta v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku XNY cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Codatta Cenové predikcie.
O Codatta
Cryptonite (XNY) is a cryptocurrency that was developed with the primary aim of providing a secure and private platform for transactions. It is based on the Bitcoin protocol but differs in terms of its blockchain structure, utilizing a mini-blockchain scheme that allows for faster transaction times and increased security. The mini-blockchain discards unnecessary data from transactions that are older than a certain time, thereby reducing the size of the blockchain. Cryptonite's XNY token is used within the network for transaction fees and as a medium of exchange. The project's focus on privacy and security, along with its unique blockchain structure, positions it as a niche player in the broader cryptocurrency ecosystem.
Cryptonite (XNY) is a cryptocurrency that was developed with the primary aim of providing a secure and private platform for transactions. It is based on the Bitcoin protocol but differs in terms of its blockchain structure, utilizing a mini-blockchain scheme that allows for faster transaction times and increased security. The mini-blockchain discards unnecessary data from transactions that are older than a certain time, thereby reducing the size of the blockchain. Cryptonite's XNY token is used within the network for transaction fees and as a medium of exchange. The project's focus on privacy and security, along with its unique blockchain structure, positions it as a niche player in the broader cryptocurrency ecosystem.
Ako nakupovať a investovať Codatta
Ste pripravení začať s Codatta? Nákup XNY na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Codatta. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Codatta (XNY) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako 2.50B tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Codatta sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s Codatta
Vlastníctvo Codatta vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.
Čo je Codatta (XNY)
Codatta serves as a decentralized data infrastructure platform that transforms raw data into tokenized assets, enabling AI developers to access and utilize high-quality datasets. Powered by the XnY Network, Codatta facilitates the assetification of data, allowing contributors to earn royalties based on the usage of their data assets.
Codatta serves as a decentralized data infrastructure platform that transforms raw data into tokenized assets, enabling AI developers to access and utilize high-quality datasets. Powered by the XnY Network, Codatta facilitates the assetification of data, allowing contributors to earn royalties based on the usage of their data assets.
Codatta Zdroj
Pre hlbšie pochopenie Codatta zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ak by hodnota Codatta rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Codatta podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíCodatta?
Dnešná cena Codatta je $ 0.004861. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Codatta stále dobrou investíciou?
Codatta zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do XNY, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Codatta?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Codatta v hodnote $ 91.43K.
Aká je aktuálna cena Codatta?
Živá cena XNY sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Codatta vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena XNY, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Codatta?
Cenu XNY ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,340.35
+2.52%
ETH
3,443.67
+4.43%
SOL
163.59
+5.26%
COAI
1.1663
+6.73%
USDC
1.0004
-0.01%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre XNY na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár XNY/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Codatta pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Codatta v tomto roku?
Cena Codatta by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Codatta (XNY).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:14:51 (UTC+8)
Codatta (XNY) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.