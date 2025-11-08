BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena Dexlab je 0.000001046USD. Trhová kapitalizácia XLAB je 367,843.333333682USD. Sledujte aktualizácie cien XLAB v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

$0.000001046
+3.35%1D
Dexlab (XLAB) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:14:43 (UTC+8)

Dnešná cena Dexlab

Aktuálna dnešná cena Dexlab (XLAB) je $ 0.000001046, s 3.35% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny XLAB na USD konverzný kurz je $ 0.000001046 za XLAB.

Dexlab sa v súčasnosti radí na #2635 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 367.84K, pričom počet coinov v obehu je 351.67B XLAB. Počas posledných 24 hodín sa XLABobchodovalo v rozmedzí od $ 0.000000968 (low) do $ 0.000001062 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.000020824547284648, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.000000972708981215.

V krátkodobom vývoji sa XLAB zmenilo o +5.02% za poslednú hodinu a o +4.49% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 65.26K.

Dexlab (XLAB) informácie o trhu

$ 367.84K
$ 65.26K
$ 5.23M
351.67B
5,000,000,000,000
4,999,990,000,000
7.03%

SOL

Aktuálna trhová kapitalizácia Dexlab je $ 367.84K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 65.26K. Počet coinov v obehu XLAB je 351.67B, pričom celková zásoba je 4999990000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 5.23M.

História cien Dexlab v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.000000968
24 hod Low
$ 0.000001062
24 hod High

$ 0.000000968
$ 0.000001062
$ 0.000020824547284648
$ 0.000000972708981215
+5.02%

+3.35%

+4.49%

+4.49%

Dexlab (XLAB) história cien USD

Sledujte zmeny cien Dexlab za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.00000003391+3.35%
30 dní$ -0.000001208-53.60%
60 dní$ -0.000002354-69.24%
90 dní$ -0.000003954-79.08%
Dexlab dnešná zmena ceny

Dnes XLAB zaznamenal zmenu o $ +0.00000003391 (+3.35%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Dexlab zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.000001208 (-53.60%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Dexlab zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal XLAB zmenu o $ -0.000002354 (-69.24%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Dexlab zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.000003954 (-79.08%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Dexlab (XLAB)?

Pozrite si Dexlabstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Dexlab

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Dexlab, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Dexlab?

Several key factors influence XLAB prices:

Supply & Demand: Trading volume and token circulation affect price movements.

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence impact XLAB valuation.

Platform Usage: Adoption of Dexlab's DEX services and trading activity drive demand.

Partnerships: Strategic collaborations and integrations can boost price.

Regulatory News: Crypto regulations and policy changes affect investor behavior.

Technical Developments: Platform updates, new features, and roadmap progress influence value.

Competition: Performance relative to other DEX platforms impacts market position.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Dexlab?

People want to know Dexlab (XLAB) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, and staying updated on market trends. Real-time price data helps investors assess volatility, calculate potential profits or losses, and time their market entries or exits effectively.

Cenové predikcie pre Dexlab

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Dexlab v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku XLAB cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Dexlab Cenové predikcie.

O Dexlab

XcelLab (XLAB) is a digital asset that operates on the Ethereum blockchain. It is designed to facilitate transactions within the XcelLab ecosystem, which aims to create a decentralized marketplace for a variety of services, including digital content, e-commerce, and more. XLAB uses the Proof-of-Stake (PoS) consensus mechanism and follows an issuance model that rewards participants for their contributions to the network. The primary use of XLAB is as a medium of exchange within the XcelLab platform, providing users with a decentralized, secure, and efficient method of transacting. Its role in the ecosystem also extends to incentivizing user participation and engagement, fostering a more vibrant and active community.

Ako nakupovať a investovať Dexlab

Čo je Dexlab (XLAB)

Dexlab is a meme coin launch and trading infrastructure on Solana, powering over 200,000 token launches including viral successes like BONK, Slerf, and PONKE, with deep integrations and an active community driving the next generation of decentralized token creation.

Dexlab Zdroj

Pre hlbšie pochopenie Dexlab zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

