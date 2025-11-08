Aktuálna dnešná cena Dexlab je 0.000001046USD. Trhová kapitalizácia XLAB je 367,843.333333682USD. Sledujte aktualizácie cien XLAB v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Dexlab je 0.000001046USD. Trhová kapitalizácia XLAB je 367,843.333333682USD. Sledujte aktualizácie cien XLAB v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Dexlab (XLAB) je $ 0.000001046, s 3.35% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny XLAB na USD konverzný kurz je $ 0.000001046 za XLAB.
Dexlab sa v súčasnosti radí na #2635 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 367.84K, pričom počet coinov v obehu je 351.67B XLAB. Počas posledných 24 hodín sa XLABobchodovalo v rozmedzí od $ 0.000000968 (low) do $ 0.000001062 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.000020824547284648, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.000000972708981215.
V krátkodobom vývoji sa XLAB zmenilo o +5.02% za poslednú hodinu a o +4.49% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 65.26K.
Dexlab (XLAB) informácie o trhu
No.2635
$ 367.84K
$ 65.26K
$ 5.23M
351.67B
5,000,000,000,000
4,999,990,000,000
7.03%
SOL
Aktuálna trhová kapitalizácia Dexlab je $ 367.84K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 65.26K. Počet coinov v obehu XLAB je 351.67B, pričom celková zásoba je 4999990000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 5.23M.
História cien Dexlab v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.000000968
24 hod Low
$ 0.000001062
24 hod High
$ 0.000000968
$ 0.000001062
$ 0.000020824547284648
$ 0.000000972708981215
+5.02%
+3.35%
+4.49%
+4.49%
Dexlab (XLAB) história cien USD
Sledujte zmeny cien Dexlab za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.00000003391
+3.35%
30 dní
$ -0.000001208
-53.60%
60 dní
$ -0.000002354
-69.24%
90 dní
$ -0.000003954
-79.08%
Dexlab dnešná zmena ceny
Dnes XLAB zaznamenal zmenu o $ +0.00000003391 (+3.35%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Dexlab zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.000001208 (-53.60%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Dexlab zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal XLAB zmenu o $ -0.000002354 (-69.24%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Dexlab zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.000003954 (-79.08%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Dexlab (XLAB)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Dexlab, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Platform Usage: Adoption of Dexlab's DEX services and trading activity drive demand.
Partnerships: Strategic collaborations and integrations can boost price.
Regulatory News: Crypto regulations and policy changes affect investor behavior.
Technical Developments: Platform updates, new features, and roadmap progress influence value.
Competition: Performance relative to other DEX platforms impacts market position.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Dexlab?
People want to know Dexlab (XLAB) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, and staying updated on market trends. Real-time price data helps investors assess volatility, calculate potential profits or losses, and time their market entries or exits effectively.
Cenové predikcie pre Dexlab
Cenová predikcia Dexlab (XLAB) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena XLAB v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Dexlab (XLAB) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Dexlab mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Dexlab v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku XLAB cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Dexlab Cenové predikcie.
O Dexlab
XcelLab (XLAB) is a digital asset that operates on the Ethereum blockchain. It is designed to facilitate transactions within the XcelLab ecosystem, which aims to create a decentralized marketplace for a variety of services, including digital content, e-commerce, and more. XLAB uses the Proof-of-Stake (PoS) consensus mechanism and follows an issuance model that rewards participants for their contributions to the network. The primary use of XLAB is as a medium of exchange within the XcelLab platform, providing users with a decentralized, secure, and efficient method of transacting. Its role in the ecosystem also extends to incentivizing user participation and engagement, fostering a more vibrant and active community.
Čo je Dexlab (XLAB)
Dexlab is a meme coin launch and trading infrastructure on Solana, powering over 200,000 token launches including viral successes like BONK, Slerf, and PONKE, with deep integrations and an active community driving the next generation of decentralized token creation.
Dexlab Zdroj
Pre hlbšie pochopenie Dexlab zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ak by hodnota Dexlab rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Dexlab podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíDexlab?
Dnešná cena Dexlab je $ 0.000001046. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Dexlab stále dobrou investíciou?
Dexlab zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do XLAB, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Dexlab?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Dexlab v hodnote $ 65.26K.
Aká je aktuálna cena Dexlab?
Živá cena XLAB sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Dexlab vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena XLAB, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Dexlab?
Cenu XLAB ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,331.61
+2.51%
ETH
3,443.25
+4.42%
SOL
163.57
+5.25%
COAI
1.1663
+6.73%
USDC
1.0004
-0.01%
Zvýši sa cena Dexlab v tomto roku?
Cena Dexlab by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Dexlab (XLAB).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:14:43 (UTC+8)
Dexlab (XLAB) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
