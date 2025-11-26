XL1 (XL1) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o XL1 (XL1) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-26 04:55:56 (UTC+8)
XL1 (XL1) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre XL1 (XL1) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 3.74M
Celková ponuka:
$ 38.00B
Počet coinov v obehu:
$ 5.74B
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 24.78M
Historické maximum:
$ 0.0051751
Historické minimum:
$ 0.000627599300698413
Aktuálna cena:
$ 0.000652
XL1 (XL1) informácie

XYO initially built a data company focused on Proof of Location, providing certainty of location for connected devices. Over time, XYO evolved into a full-fledged data company that collects and verifies both real-world and virtual data, connecting it to Web2 and Web3 applications. XYO expanded its ecosystem by launching the XYO Layer One blockchain, purpose-built to support the intensive data demands of DePIN, RWA, AI, and similar data-driven industries. The XYO Layer One blockchain offers a purpose-built solution for data-heavy industries like AI and DePIN, featuring unique architecture that supports simultaneous operation of blockchains with a unified, shared ledger. It enables seamless data handling while maintaining precision and scalability, ensuring it meets the demands of diverse applications.

Oficiálna webová stránka:
https://xyo.network
Biela kniha:
https://docs.xyo.network/xyol1-white-paper.pdf
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0xf72ae3e0da743033abd7a407557d684c1ae66aed

XL1 (XL1) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky XL1 (XL1) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet XL1 tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu XL1 tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili XL1 tokenomiku, preskúmajte cenu XL1 tokenu naživo!

