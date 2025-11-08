BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena XL1 je 0.0007321USD. Trhová kapitalizácia XL1 je 4,201,694.6338703USD. Sledujte aktualizácie cien XL1 v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

XL1 kurz (XL1)

1 XL1 na USD aktuálnu cenu:

$0.0007321
$0.0007321
+2.42%1D
USD
XL1 (XL1) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:14:36 (UTC+8)

Dnešná cena XL1

Aktuálna dnešná cena XL1 (XL1) je $ 0.0007321, s 2.42% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny XL1 na USD konverzný kurz je $ 0.0007321 za XL1.

XL1 sa v súčasnosti radí na #1460 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 4.20M, pričom počet coinov v obehu je 5.74B XL1. Počas posledných 24 hodín sa XL1obchodovalo v rozmedzí od $ 0.0007148 (low) do $ 0.0007456 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.003549262214266047, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.000727761541964388.

V krátkodobom vývoji sa XL1 zmenilo o -1.03% za poslednú hodinu a o -12.78% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 1.51K.

XL1 (XL1) informácie o trhu

No.1460

$ 4.20M
$ 4.20M$ 4.20M

$ 1.51K
$ 1.51K$ 1.51K

$ 27.82M
$ 27.82M$ 27.82M

5.74B
5.74B 5.74B

--
----

38,000,000,000
38,000,000,000 38,000,000,000

ETH

Aktuálna trhová kapitalizácia XL1 je $ 4.20M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 1.51K. Počet coinov v obehu XL1 je 5.74B, pričom celková zásoba je 38000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 27.82M.

História cien XL1 v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.0007148
$ 0.0007148$ 0.0007148
24 hod Low
$ 0.0007456
$ 0.0007456$ 0.0007456
24 hod High

$ 0.0007148
$ 0.0007148$ 0.0007148

$ 0.0007456
$ 0.0007456$ 0.0007456

$ 0.003549262214266047
$ 0.003549262214266047$ 0.003549262214266047

$ 0.000727761541964388
$ 0.000727761541964388$ 0.000727761541964388

-1.03%

+2.42%

-12.78%

-12.78%

XL1 (XL1) história cien USD

Sledujte zmeny cien XL1 za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.000017298+2.42%
30 dní$ -0.0002669-26.72%
60 dní$ +0.0002321+46.42%
90 dní$ +0.0002321+46.42%
XL1 dnešná zmena ceny

Dnes XL1 zaznamenal zmenu o $ +0.000017298 (+2.42%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

XL1 zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.0002669 (-26.72%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

XL1 zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal XL1 zmenu o $ +0.0002321 (+46.42%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

XL1 zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.0002321 (+46.42%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby XL1 (XL1)?

Pozrite si XL1stránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre XL1

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby XL1, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny XL1?

XL1 cryptocurrency prices are influenced by several key factors:

Market sentiment and investor confidence drive demand fluctuations. Trading volume and liquidity affect price stability. Regulatory news and government policies create volatility. Technical developments, partnerships, and project updates impact valuation.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu XL1?

People want to know XL1 price today for several key reasons: making informed trading decisions, monitoring portfolio performance, timing buy/sell orders, assessing market trends, and managing risk. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility and opportunities.

Cenové predikcie pre XL1

Cenová predikcia XL1 (XL1) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena XL1 v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia XL1 (XL1) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena XL1 mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne XL1 v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku XL1 cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na XL1 Cenové predikcie.

O XL1

XL1 is a digital asset designed to facilitate secure, peer-to-peer transactions on its proprietary blockchain network. It operates on a proof-of-stake consensus mechanism, which allows for efficient transaction validation and increased scalability compared to traditional proof-of-work systems. The primary purpose of XL1 is to serve as a medium of exchange within its ecosystem, with the potential for integration into various decentralized applications (dApps). Its supply model is fixed, with a predetermined amount of tokens issued at the network's inception, aiming to mitigate inflationary concerns. XL1's design and functionality make it a significant player in the broader digital asset landscape, contributing to the ongoing evolution of blockchain technology and its applications.

Ako nakupovať a investovať XL1

Sprievodca – ako kúpiť XL1 (XL1)

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je XL1 (XL1)

XYO initially built a data company focused on Proof of Location, providing certainty of location for connected devices. Over time, XYO evolved into a full-fledged data company that collects and verifies both real-world and virtual data, connecting it to Web2 and Web3 applications. XYO expanded its ecosystem by launching the XYO Layer One blockchain, purpose-built to support the intensive data demands of DePIN, RWA, AI, and similar data-driven industries. The XYO Layer One blockchain offers a purpose-built solution for data-heavy industries like AI and DePIN, featuring unique architecture that supports simultaneous operation of blockchains with a unified, shared ledger. It enables seamless data handling while maintaining precision and scalability, ensuring it meets the demands of diverse applications.

XL1 Zdroj

Pre hlbšie pochopenie XL1 zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna XL1 webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o XL1

Akú hodnotu bude mať 1 XL1 v roku 2030?
Ak by hodnota XL1 rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do XL1 podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:14:36 (UTC+8)

XL1 (XL1) dôležité aktualizácie v odvetví

