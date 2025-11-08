XL1 kurz (XL1)
Aktuálna dnešná cena XL1 (XL1) je $ 0.0007321, s 2.42% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny XL1 na USD konverzný kurz je $ 0.0007321 za XL1.
XL1 sa v súčasnosti radí na #1460 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 4.20M, pričom počet coinov v obehu je 5.74B XL1. Počas posledných 24 hodín sa XL1obchodovalo v rozmedzí od $ 0.0007148 (low) do $ 0.0007456 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.003549262214266047, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.000727761541964388.
V krátkodobom vývoji sa XL1 zmenilo o -1.03% za poslednú hodinu a o -12.78% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 1.51K.
No.1460
ETH
Aktuálna trhová kapitalizácia XL1 je $ 4.20M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 1.51K. Počet coinov v obehu XL1 je 5.74B, pričom celková zásoba je 38000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 27.82M.
Sledujte zmeny cien XL1 za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
|Obdobie
|Zmeniť (USD)
|Zmeniť (%)
|Dnes
|$ +0.000017298
|+2.42%
|30 dní
|$ -0.0002669
|-26.72%
|60 dní
|$ +0.0002321
|+46.42%
|90 dní
|$ +0.0002321
|+46.42%
Dnes XL1 zaznamenal zmenu o $ +0.000017298 (+2.42%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.0002669 (-26.72%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal XL1 zmenu o $ +0.0002321 (+46.42%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.0002321 (+46.42%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby XL1 (XL1)?
Pozrite si XL1stránku histórie cien.
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby XL1, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
V roku 2040 by cena XL1 mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
XL1 is a digital asset designed to facilitate secure, peer-to-peer transactions on its proprietary blockchain network. It operates on a proof-of-stake consensus mechanism, which allows for efficient transaction validation and increased scalability compared to traditional proof-of-work systems. The primary purpose of XL1 is to serve as a medium of exchange within its ecosystem, with the potential for integration into various decentralized applications (dApps). Its supply model is fixed, with a predetermined amount of tokens issued at the network's inception, aiming to mitigate inflationary concerns. XL1's design and functionality make it a significant player in the broader digital asset landscape, contributing to the ongoing evolution of blockchain technology and its applications.
XYO initially built a data company focused on Proof of Location, providing certainty of location for connected devices. Over time, XYO evolved into a full-fledged data company that collects and verifies both real-world and virtual data, connecting it to Web2 and Web3 applications. XYO expanded its ecosystem by launching the XYO Layer One blockchain, purpose-built to support the intensive data demands of DePIN, RWA, AI, and similar data-driven industries. The XYO Layer One blockchain offers a purpose-built solution for data-heavy industries like AI and DePIN, featuring unique architecture that supports simultaneous operation of blockchains with a unified, shared ledger. It enables seamless data handling while maintaining precision and scalability, ensuring it meets the demands of diverse applications.
Pre hlbšie pochopenie XL1 zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Top kryptomeny s trhovými údajmi dostupnými na MEXC
Aktuálne trendové kryptomeny, ktoré získavajú významnú pozornosť trhu
Nedávno uvedené kryptomeny, ktoré sú dostupné na obchodovanie
Suma
1 XL1 = 0.0007321 USD