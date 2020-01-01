XEN Crypto (XEN) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o XEN Crypto (XEN) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
XEN Crypto (XEN) informácie

XEN is a self-custodial exchange of value. The XEN token is a valuable entity, intended to be optimal for p2p exchange - thus a medium of exchange.

Oficiálna webová stránka:
https://xen.network/mainnet
Biela kniha:
https://xensource.gitbook.io/www.xenpedia.io/about-xen/whitepaper
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/address/0x06450dEe7FD2Fb8E39061434BAbCFC05599a6Fb8

XEN Crypto (XEN) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre XEN Crypto (XEN) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 0.00
Celková ponuka:
$ 228.07T
Počet coinov v obehu:
$ 0.00
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 6.54M
Historické maximum:
$ 0.01819
Historické minimum:
$ 0.000000021108767917
Aktuálna cena:
$ 0.00000002868
XEN Crypto (XEN) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky XEN Crypto (XEN) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet XEN tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu XEN tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili XEN tokenomiku, preskúmajte cenu XEN tokenu naživo!

Ako kúpiť XEN

Máte záujem pridať XEN Crypto (XEN) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu XEN vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

XEN Crypto (XEN) história cien

Analýza histórie cien XEN pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

XEN cenová predikcia

Chcete vedieť, kam XEN asi smeruje? Naša XEN stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.