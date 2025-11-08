Aktuálna dnešná cena X Empire je 0.00003183USD. Trhová kapitalizácia XEMPIRE je 21,962,700USD. Sledujte aktualizácie cien XEMPIRE v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena X Empire je 0.00003183USD. Trhová kapitalizácia XEMPIRE je 21,962,700USD. Sledujte aktualizácie cien XEMPIRE v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena X Empire (XEMPIRE) je $ 0.00003183, s 4.18% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny XEMPIRE na USD konverzný kurz je $ 0.00003183 za XEMPIRE.
X Empire sa v súčasnosti radí na #775 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 21.96M, pričom počet coinov v obehu je 690.00B XEMPIRE. Počas posledných 24 hodín sa XEMPIREobchodovalo v rozmedzí od $ 0.00002893 (low) do $ 0.00003284 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.000579987908814942, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.000026116313720794.
V krátkodobom vývoji sa XEMPIRE zmenilo o +0.56% za poslednú hodinu a o -3.87% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 61.32K.
X Empire (XEMPIRE) informácie o trhu
No.775
$ 21.96M
$ 61.32K
$ 21.96M
690.00B
690,000,000,000
690,000,000,000
100.00%
TONCOIN
Aktuálna trhová kapitalizácia X Empire je $ 21.96M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 61.32K. Počet coinov v obehu XEMPIRE je 690.00B, pričom celková zásoba je 690000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 21.96M.
História cien X Empire v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.00002893
24 hod Low
$ 0.00003284
24 hod High
$ 0.00002893
$ 0.00003284
$ 0.000579987908814942
$ 0.000026116313720794
+0.56%
+4.18%
-3.87%
-3.87%
X Empire (XEMPIRE) história cien USD
Sledujte zmeny cien X Empire za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.0000012771
+4.18%
30 dní
$ -0.00001
-23.91%
60 dní
$ -0.00001751
-35.49%
90 dní
$ -0.00002484
-43.84%
X Empire dnešná zmena ceny
Dnes XEMPIRE zaznamenal zmenu o $ +0.0000012771 (+4.18%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
X Empire zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.00001 (-23.91%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
X Empire zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal XEMPIRE zmenu o $ -0.00001751 (-35.49%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
X Empire zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.00002484 (-43.84%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby X Empire (XEMPIRE)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby X Empire, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny X Empire?
Several key factors influence X Empire (XEMPIRE) token prices:
Partnerships: Strategic alliances and integrations can boost token visibility and adoption.
Regulatory News: Crypto regulations and policy changes create price volatility.
Competition: Performance relative to other gaming tokens and metaverse projects.
Technical Development: Platform updates, new features, and roadmap progress impact investor confidence.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu X Empire?
People want to know X Empire (XEMPIRE) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio value, timing buy/sell orders, assessing market trends, and managing risk. Real-time price data helps traders capitalize on volatility, determine entry/exit points, and evaluate investment performance against market movements.
Cenové predikcie pre X Empire
Cenová predikcia X Empire (XEMPIRE) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena XEMPIRE v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia X Empire (XEMPIRE) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena X Empire mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne X Empire v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku XEMPIRE cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na X Empire Cenové predikcie.
O X Empire
XEMPIRE is a cryptocurrency that operates on the Ethereum platform. It is designed to facilitate transactions within the XEMPIRE ecosystem, which is a decentralized platform that allows users to create, trade, and manage virtual assets. The platform utilizes smart contracts to automate transactions and provide transparency, making it a popular choice for virtual asset management. XEMPIRE's consensus mechanism is based on the Ethereum network's proof-of-stake model. The supply of XEMPIRE tokens is determined by the platform's governance model, which allows users to participate in decision-making processes. The primary use of XEMPIRE tokens is to facilitate transactions within the platform, but they can also be used for staking and governance purposes.
Koľko dnes stojíX Empire?
Dnešná cena X Empire je $ 0.00003183. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je X Empire stále dobrou investíciou?
X Empire zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do XEMPIRE, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s X Empire?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo X Empire v hodnote $ 61.32K.
Aká je aktuálna cena X Empire?
Živá cena XEMPIRE sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu X Empire vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena XEMPIRE, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu X Empire?
Cenu XEMPIRE ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,345.95
+2.52%
ETH
3,443.77
+4.43%
SOL
163.65
+5.30%
COAI
1.1643
+6.55%
USDC
1.0005
0.00%
Zvýši sa cena X Empire v tomto roku?
Cena X Empire by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu X Empire (XEMPIRE).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:14:28 (UTC+8)
X Empire (XEMPIRE) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.