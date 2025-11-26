Xeleb Protocol (XCX) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Xeleb Protocol (XCX) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-26 04:55:35 (UTC+8)
USD

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Xeleb Protocol (XCX) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 1.74M
Celková ponuka:
$ 999.80M
Počet coinov v obehu:
$ 108.30M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 16.04M
Historické maximum:
$ 0.1
Historické minimum:
$ 0.016591979790747224
Aktuálna cena:
$ 0.01604
Xeleb Protocol (XCX) informácie

Xeleb – The AI Agent Influencer Hub where AI delivers Real Utility. Xeleb is a next-generation platform empowering individuals and businesses to create, own, and monetize AI agents with real-world applications. By combining AI and Web3, Xeleb enables tokenized agent ownership, utility-driven interactions, and community-led growth. Our mission is to bridge the gap between AI innovation and the creator economy — turning everyday users into builders and beneficiaries of AI-powered value.

Oficiálna webová stránka:
https://xeleb.io
Biela kniha:
https://xeleb.gitbook.io/xeleb-protocol/about-xeleb-protocol/what-is-xeleb-protocol
Prieskumník blokov:
https://bscscan.com/token/0xE32f9e8F7f7222fcd83EE0fC68bAf12118448Eaf

Xeleb Protocol (XCX) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Xeleb Protocol (XCX) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet XCX tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu XCX tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili XCX tokenomiku, preskúmajte cenu XCX tokenu naživo!

Ako kúpiť XCX

Máte záujem pridať Xeleb Protocol (XCX) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu XCX vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Xeleb Protocol (XCX) história cien

Analýza histórie cien XCX pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

XCX cenová predikcia

Chcete vedieť, kam XCX asi smeruje? Naša XCX stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.

Prečítajte si Zmluvu s používateľom a Zásady ochrany osobných údajov