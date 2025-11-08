BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena Xeleb Protocol je 0.01983USD. Trhová kapitalizácia XCX je 2,147,589USD. Sledujte aktualizácie cien XCX v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Xeleb Protocol Logo

Xeleb Protocol kurz (XCX)

1 XCX na USD aktuálnu cenu:

$0.01983
+2.63%1D
USD
Xeleb Protocol (XCX) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:14:13 (UTC+8)

Dnešná cena Xeleb Protocol

Aktuálna dnešná cena Xeleb Protocol (XCX) je $ 0.01983, s 2.63% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny XCX na USD konverzný kurz je $ 0.01983 za XCX.

Xeleb Protocol sa v súčasnosti radí na #1703 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 2.15M, pričom počet coinov v obehu je 108.30M XCX. Počas posledných 24 hodín sa XCXobchodovalo v rozmedzí od $ 0.01922 (low) do $ 0.02313 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.09145411179261065, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.018251984968057314.

V krátkodobom vývoji sa XCX zmenilo o +1.43% za poslednú hodinu a o -25.03% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 164.55K.

Xeleb Protocol (XCX) informácie o trhu

No.1703

$ 2.15M
$ 164.55K
$ 19.83M
108.30M
1,000,000,000
999,838,992.1037537
10.83%

BSC

Aktuálna trhová kapitalizácia Xeleb Protocol je $ 2.15M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 164.55K. Počet coinov v obehu XCX je 108.30M, pričom celková zásoba je 999838992.1037537. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 19.83M.

História cien Xeleb Protocol v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.01922
24 hod Low
$ 0.02313
24 hod High

$ 0.01922
$ 0.02313
$ 0.09145411179261065
$ 0.018251984968057314
+1.43%

+2.63%

-25.03%

-25.03%

Xeleb Protocol (XCX) história cien USD

Sledujte zmeny cien Xeleb Protocol za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.0005082+2.63%
30 dní$ -0.03757-65.46%
60 dní$ -0.01519-43.38%
90 dní$ -0.00017-0.85%
Xeleb Protocol dnešná zmena ceny

Dnes XCX zaznamenal zmenu o $ +0.0005082 (+2.63%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Xeleb Protocol zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.03757 (-65.46%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Xeleb Protocol zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal XCX zmenu o $ -0.01519 (-43.38%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Xeleb Protocol zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.00017 (-0.85%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Xeleb Protocol (XCX)?

Pozrite si Xeleb Protocolstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Xeleb Protocol

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Xeleb Protocol, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Xeleb Protocol?

Several key factors influence Xeleb Protocol (XCX) prices:

Market Sentiment: Overall cryptocurrency market trends and investor confidence directly impact XCX valuation.

Adoption & Utility: Real-world use cases, partnerships, and platform adoption drive demand and price appreciation.

Technology Development: Protocol upgrades, new features, and technical improvements affect investor perception.

Trading Volume: Higher liquidity and trading activity typically correlate with price stability and growth potential.

Regulatory Environment: Government policies and regulatory clarity in key markets influence institutional and retail investment.

Competition: Performance relative to similar DeFi protocols and blockchain projects affects market positioning.

Token Economics: Supply mechanisms, staking rewards, and tokenomics structure impact long-term value proposition.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Xeleb Protocol?

People want to know Xeleb Protocol (XCX) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entry or exit points, assessing investment gains or losses, and staying updated on market volatility to manage risk effectively.

Cenové predikcie pre Xeleb Protocol

Cenová predikcia Xeleb Protocol (XCX) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena XCX v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Xeleb Protocol (XCX) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Xeleb Protocol mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Xeleb Protocol v rokoch 2025 – 2026?

O Xeleb Protocol

XCX is a digital asset that operates on a decentralized blockchain network. It is designed to facilitate transactions and transfers of value in a secure and efficient manner. The asset uses a consensus mechanism for transaction validation, ensuring the integrity and security of the network. XCX's primary role is to serve as a medium of exchange within its ecosystem, enabling users to participate in various decentralized applications and services. Its issuance model is based on mining, a process where new XCX coins are generated as a reward for participants who contribute their computing power to maintain and secure the network.

Ako nakupovať a investovať Xeleb Protocol

Ste pripravení začať s Xeleb Protocol? Nákup XCX na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Xeleb Protocol (XCX) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako 108.30M tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Xeleb Protocol sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s Xeleb Protocol

Vlastníctvo Xeleb Protocol vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku.

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup Xeleb Protocol (XCX) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Obchodné spotové poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ
Obchodné futures poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ

Pozrite si konkurenčné obchodné poplatky MEXC

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je Xeleb Protocol (XCX)

Xeleb – The AI Agent Influencer Hub where AI delivers Real Utility. Xeleb is a next-generation platform empowering individuals and businesses to create, own, and monetize AI agents with real-world applications. By combining AI and Web3, Xeleb enables tokenized agent ownership, utility-driven interactions, and community-led growth. Our mission is to bridge the gap between AI innovation and the creator economy — turning everyday users into builders and beneficiaries of AI-powered value.

Xeleb Protocol Zdroj

Pre hlbšie pochopenie Xeleb Protocol zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna Xeleb Protocol webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Xeleb Protocol

Akú hodnotu bude mať 1 Xeleb Protocol v roku 2030?
Ak by hodnota Xeleb Protocol rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Xeleb Protocol podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:14:13 (UTC+8)

Xeleb Protocol (XCX) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

XCX USDT (obchodovanie s futures)

Dlhé alebo krátke pozície XCX s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s XCX USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.

Obchodujte na trhoch s Xeleb Protocol (XCX) na MEXC

Preskúmajte spotové trhy a trhy s Futures, sledujte aktuálnu cenu a objem Xeleb Protocol a obchodujte priamo.

Páry
Cena
Zmena 24 hodín
24 h objem
XCX/USDT
$0.01983
$0.01983$0.01983
+2.58%
0.00% (USDT)

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

