Aktuálna dnešná cena Xeleb Protocol je 0.01983USD. Trhová kapitalizácia XCX je 2,147,589USD. Sledujte aktualizácie cien XCX v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Xeleb Protocol je 0.01983USD. Trhová kapitalizácia XCX je 2,147,589USD. Sledujte aktualizácie cien XCX v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Xeleb Protocol (XCX) je $ 0.01983, s 2.63% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny XCX na USD konverzný kurz je $ 0.01983 za XCX.
Xeleb Protocol sa v súčasnosti radí na #1703 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 2.15M, pričom počet coinov v obehu je 108.30M XCX. Počas posledných 24 hodín sa XCXobchodovalo v rozmedzí od $ 0.01922 (low) do $ 0.02313 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.09145411179261065, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.018251984968057314.
V krátkodobom vývoji sa XCX zmenilo o +1.43% za poslednú hodinu a o -25.03% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 164.55K.
Xeleb Protocol (XCX) informácie o trhu
No.1703
$ 2.15M
$ 2.15M$ 2.15M
$ 164.55K
$ 164.55K$ 164.55K
$ 19.83M
$ 19.83M$ 19.83M
108.30M
108.30M 108.30M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
999,838,992.1037537
999,838,992.1037537 999,838,992.1037537
10.83%
BSC
Aktuálna trhová kapitalizácia Xeleb Protocol je $ 2.15M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 164.55K. Počet coinov v obehu XCX je 108.30M, pričom celková zásoba je 999838992.1037537. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 19.83M.
História cien Xeleb Protocol v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.01922
$ 0.01922$ 0.01922
24 hod Low
$ 0.02313
$ 0.02313$ 0.02313
24 hod High
$ 0.01922
$ 0.01922$ 0.01922
$ 0.02313
$ 0.02313$ 0.02313
$ 0.09145411179261065
$ 0.09145411179261065$ 0.09145411179261065
$ 0.018251984968057314
$ 0.018251984968057314$ 0.018251984968057314
+1.43%
+2.63%
-25.03%
-25.03%
Xeleb Protocol (XCX) história cien USD
Sledujte zmeny cien Xeleb Protocol za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.0005082
+2.63%
30 dní
$ -0.03757
-65.46%
60 dní
$ -0.01519
-43.38%
90 dní
$ -0.00017
-0.85%
Xeleb Protocol dnešná zmena ceny
Dnes XCX zaznamenal zmenu o $ +0.0005082 (+2.63%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Xeleb Protocol zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.03757 (-65.46%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Xeleb Protocol zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal XCX zmenu o $ -0.01519 (-43.38%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Xeleb Protocol zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.00017 (-0.85%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Xeleb Protocol (XCX)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Xeleb Protocol, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny Xeleb Protocol?
Several key factors influence Xeleb Protocol (XCX) prices:
Adoption & Utility: Real-world use cases, partnerships, and platform adoption drive demand and price appreciation.
Technology Development: Protocol upgrades, new features, and technical improvements affect investor perception.
Trading Volume: Higher liquidity and trading activity typically correlate with price stability and growth potential.
Regulatory Environment: Government policies and regulatory clarity in key markets influence institutional and retail investment.
Competition: Performance relative to similar DeFi protocols and blockchain projects affects market positioning.
Token Economics: Supply mechanisms, staking rewards, and tokenomics structure impact long-term value proposition.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Xeleb Protocol?
People want to know Xeleb Protocol (XCX) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entry or exit points, assessing investment gains or losses, and staying updated on market volatility to manage risk effectively.
Cenové predikcie pre Xeleb Protocol
Cenová predikcia Xeleb Protocol (XCX) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena XCX v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Xeleb Protocol (XCX) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Xeleb Protocol mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Xeleb Protocol v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku XCX cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Xeleb Protocol Cenové predikcie.
O Xeleb Protocol
XCX is a digital asset that operates on a decentralized blockchain network. It is designed to facilitate transactions and transfers of value in a secure and efficient manner. The asset uses a consensus mechanism for transaction validation, ensuring the integrity and security of the network. XCX's primary role is to serve as a medium of exchange within its ecosystem, enabling users to participate in various decentralized applications and services. Its issuance model is based on mining, a process where new XCX coins are generated as a reward for participants who contribute their computing power to maintain and secure the network.
XCX is a digital asset that operates on a decentralized blockchain network. It is designed to facilitate transactions and transfers of value in a secure and efficient manner. The asset uses a consensus mechanism for transaction validation, ensuring the integrity and security of the network. XCX's primary role is to serve as a medium of exchange within its ecosystem, enabling users to participate in various decentralized applications and services. Its issuance model is based on mining, a process where new XCX coins are generated as a reward for participants who contribute their computing power to maintain and secure the network.
Ako nakupovať a investovať Xeleb Protocol
Ste pripravení začať s Xeleb Protocol? Nákup XCX na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Xeleb Protocol. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Xeleb Protocol (XCX) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako 108.30M tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Xeleb Protocol sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s Xeleb Protocol
Vlastníctvo Xeleb Protocol vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC
Nákup Xeleb Protocol (XCX) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.
Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.
Čo je Xeleb Protocol (XCX)
Xeleb – The AI Agent Influencer Hub where AI delivers Real Utility. Xeleb is a next-generation platform empowering individuals and businesses to create, own, and monetize AI agents with real-world applications. By combining AI and Web3, Xeleb enables tokenized agent ownership, utility-driven interactions, and community-led growth. Our mission is to bridge the gap between AI innovation and the creator economy — turning everyday users into builders and beneficiaries of AI-powered value.
Xeleb – The AI Agent Influencer Hub where AI delivers Real Utility. Xeleb is a next-generation platform empowering individuals and businesses to create, own, and monetize AI agents with real-world applications. By combining AI and Web3, Xeleb enables tokenized agent ownership, utility-driven interactions, and community-led growth. Our mission is to bridge the gap between AI innovation and the creator economy — turning everyday users into builders and beneficiaries of AI-powered value.
Xeleb Protocol Zdroj
Pre hlbšie pochopenie Xeleb Protocol zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Xeleb Protocol
Akú hodnotu bude mať 1 Xeleb Protocol v roku 2030?
Ak by hodnota Xeleb Protocol rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Xeleb Protocol podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíXeleb Protocol?
Dnešná cena Xeleb Protocol je $ 0.01983. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Xeleb Protocol stále dobrou investíciou?
Xeleb Protocol zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do XCX, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Xeleb Protocol?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Xeleb Protocol v hodnote $ 164.55K.
Aká je aktuálna cena Xeleb Protocol?
Živá cena XCX sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Xeleb Protocol vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena XCX, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Xeleb Protocol?
Cenu XCX ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,362.68
+2.54%
ETH
3,447
+4.53%
SOL
163.84
+5.42%
COAI
1.168
+6.89%
USDC
1.0005
0.00%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre XCX na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár XCX/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Xeleb Protocol pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Xeleb Protocol v tomto roku?
Cena Xeleb Protocol by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Xeleb Protocol (XCX).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:14:13 (UTC+8)
Xeleb Protocol (XCX) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.