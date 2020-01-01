Chainge (XCHNG) tokenomika

Chainge (XCHNG) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Chainge (XCHNG) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
USD

Chainge (XCHNG) informácie

$XCHNG (Chainge Token) serves as the native token of Chainge, a leading cross-chain agregated DEX and bridge infrastructure provider. Guided by industry leaders like Najam Kidwai, Dejun Qian and Mike Lempress, Chainge takes interoperability and DeFi a step further. Its mission is to empower users with seamless cross-chain trading capabilities for any token on any chain. Backed by a robust DCRM bridge infrastructure, Chainge currently ensures secure transactions across 55 blockchains through a versatile mobile self-custodial wallet and web trading platform that have currently surpassed $1Billion in cumulative trading volume.

Oficiálna webová stránka:
https://www.chainge.finance/
Biela kniha:
https://chainge-finance.gitbook.io/chainge-finance/
Prieskumník blokov:
http://fsnex.com

Chainge (XCHNG) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Chainge (XCHNG) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 872.24K
$ 872.24K
Celková ponuka:
$ 1.20B
$ 1.20B
Počet coinov v obehu:
$ 474.05M
$ 474.05M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 2.21M
$ 2.21M
Historické maximum:
$ 0.27548
$ 0.27548
Historické minimum:
$ 0.001490421308145937
$ 0.001490421308145937
Aktuálna cena:
$ 0.00184
$ 0.00184

Chainge (XCHNG) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Chainge (XCHNG) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet XCHNG tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu XCHNG tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili XCHNG tokenomiku, preskúmajte cenu XCHNG tokenu naživo!

Ako kúpiť XCHNG

Máte záujem pridať Chainge (XCHNG) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu XCHNG vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Chainge (XCHNG) história cien

Analýza histórie cien XCHNG pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

XCHNG cenová predikcia

Chcete vedieť, kam XCHNG asi smeruje? Naša XCHNG stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.