XCAD Network (XCAD) tokenomika

XCAD Network (XCAD) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o XCAD Network (XCAD) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
USD

XCAD Network (XCAD) informácie

XCAD Network is a tokenisation and NFT platform for content creators. It allows creators to issue their own fan tokens and reward their viewers directly on YouTube for consuming their content. Think CHZ but for content creators.

Oficiálna webová stránka:
https://xcadnetwork.com/
Prieskumník blokov:
https://solscan.io/token/AHcxvCP5se2DiqfcXwBz8i7WygwWJdd8f9S9t6nd4YsQ

XCAD Network (XCAD) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre XCAD Network (XCAD) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 1.11M
$ 1.11M$ 1.11M
Celková ponuka:
$ 198.81M
$ 198.81M$ 198.81M
Počet coinov v obehu:
$ 47.73M
$ 47.73M$ 47.73M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 4.61M
$ 4.61M$ 4.61M
Historické maximum:
$ 9.10628
$ 9.10628$ 9.10628
Historické minimum:
$ 0.022934079625136206
$ 0.022934079625136206$ 0.022934079625136206
Aktuálna cena:
$ 0.0232
$ 0.0232$ 0.0232

XCAD Network (XCAD) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky XCAD Network (XCAD) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet XCAD tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu XCAD tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili XCAD tokenomiku, preskúmajte cenu XCAD tokenu naživo!

Ako kúpiť XCAD

Máte záujem pridať XCAD Network (XCAD) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu XCAD vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

XCAD Network (XCAD) história cien

Analýza histórie cien XCAD pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

XCAD cenová predikcia

Chcete vedieť, kam XCAD asi smeruje? Naša XCAD stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Prečo by ste si mali vybrať MEXC?

MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.

Viac ako 4 000 obchodných párov na spotových a futures trhoch
Najrýchlejšie zaradenie tokenov medzi burzami CEX
Najvyššia likvidita v rámci celého odvetvia
Najnižšie poplatky s nepretržitým zákazníckym servisom
100%+ transparentnosť rezervných tokenov pre prostriedky používateľov
Mimoriadne nízke vstupné bariéry: nákup krypta len za 1 USDT
mc_how_why_title
Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.