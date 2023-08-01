WEEX Token (WXT) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o WEEX Token (WXT) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.


WEEX Token (WXT) informácie

WXT is the native token introduced by WEEX Global, operating on the ERC-20 standard protocol. Designed as a cornerstone of the WEEX ecosystem, WXT serves as a dynamic incentive mechanism, rewarding partners, contributors, pioneers, and active members of the WEEX exchange community.

Oficiálna webová stránka:
https://www.weex.com/wxt
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0x1B66474c8ECA3827f16202907F41F63785579716

WEEX Token (WXT) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre WEEX Token (WXT) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 0.00
$ 0.00
Celková ponuka:
$ 6.00B
$ 6.00B
Počet coinov v obehu:
$ 0.00
$ 0.00
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 234.29M
$ 234.29M
Historické maximum:
$ 0.045851
$ 0.045851
Historické minimum:
$ 0.01076131063143907
$ 0.01076131063143907
Aktuálna cena:
$ 0.039048
$ 0.039048

WEEX Token (WXT) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky WEEX Token (WXT) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet WXT tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu WXT tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili WXT tokenomiku, preskúmajte cenu WXT tokenu naživo!

Ako kúpiť WXT

Máte záujem pridať WEEX Token (WXT) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu WXT vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

WEEX Token (WXT) história cien

Analýza histórie cien WXT pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

WXT cenová predikcia

Chcete vedieť, kam WXT asi smeruje? Naša WXT stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

