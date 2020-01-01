Wuffi (WUF) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Wuffi (WUF) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
USD

Wuffi (WUF) informácie

WUFFI is a community-driven, multi-chain meme coin focused on blockchain gamers. With a focus on innovation, inclusivity, and community engagement, WUFFI provides a fun and rewarding experience for its members across multiple blockchain networks.

Oficiálna webová stránka:
https://www.wuffi.io/
Biela kniha:
https://www.wuffi.io/terms/
Prieskumník blokov:
https://solscan.io/token/73xsLcBnLnc9bh81cqVKqj8uEyiarXng5ZwJuTbnVebG

Wuffi (WUF) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Wuffi (WUF) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 7.47M
Celková ponuka:
$ 83.56T
Počet coinov v obehu:
$ 83.56T
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 8.94M
Historické maximum:
$ 0.0000016667
Historické minimum:
$ 0.000000082893624287
Aktuálna cena:
$ 0.0000000894
Wuffi (WUF) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Wuffi (WUF) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet WUF tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu WUF tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili WUF tokenomiku, preskúmajte cenu WUF tokenu naživo!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.