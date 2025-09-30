Wall Street Memes (WSM) tokenomika
Wall Street Memes (WSM) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Wall Street Memes (WSM) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
Wall Street Memes (WSM) informácie
Born out of the Wall Street Memes movement the $WSM token is the ultimate expression of the internet’s triumph over rampant capitalism.
Wall Street Memes (WSM) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Wall Street Memes (WSM) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet WSM tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu WSM tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili WSM tokenomiku, preskúmajte cenu WSM tokenu naživo!
Analýza histórie cien WSM pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.
