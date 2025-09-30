Wall Street Memes (WSM) tokenomika

Wall Street Memes (WSM) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Wall Street Memes (WSM) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 12:36:07 (UTC+8)
USD

Wall Street Memes (WSM) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Wall Street Memes (WSM) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 1.04M
$ 1.04M$ 1.04M
Celková ponuka:
$ 1.90B
$ 1.90B$ 1.90B
Počet coinov v obehu:
$ 1.88B
$ 1.88B$ 1.88B
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 1.11M
$ 1.11M$ 1.11M
Historické maximum:
$ 0.07977
$ 0.07977$ 0.07977
Historické minimum:
$ 0.000384323782852664
$ 0.000384323782852664$ 0.000384323782852664
Aktuálna cena:
$ 0.0005534
$ 0.0005534$ 0.0005534

Wall Street Memes (WSM) informácie

Born out of the Wall Street Memes movement the $WSM token is the ultimate expression of the internet’s triumph over rampant capitalism.

Oficiálna webová stránka:
https://wallstmemes.com/en/
Biela kniha:
https://wallstmemes.com/assets/documents/Whitepaper.pdf
Prieskumník blokov:
https://bscscan.com/token/0x62694D43Ccb9B64e76e38385d15e325c7712A735

Wall Street Memes (WSM) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Wall Street Memes (WSM) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet WSM tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu WSM tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili WSM tokenomiku, preskúmajte cenu WSM tokenu naživo!

Ako kúpiť WSM

Máte záujem pridať Wall Street Memes (WSM) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu WSM vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Wall Street Memes (WSM) história cien

Analýza histórie cien WSM pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

WSM cenová predikcia

Chcete vedieť, kam WSM asi smeruje? Naša WSM stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Prečo by ste si mali vybrať MEXC?

MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.

Viac ako 4 000 obchodných párov na spotových a futures trhoch
Najrýchlejšie zaradenie tokenov medzi burzami CEX
Najvyššia likvidita v rámci celého odvetvia
Najnižšie poplatky s nepretržitým zákazníckym servisom
100%+ transparentnosť rezervných tokenov pre prostriedky používateľov
Mimoriadne nízke vstupné bariéry: nákup krypta len za 1 USDT
mc_how_why_title
Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.

Prečítajte si Zmluvu s používateľom a Zásady ochrany osobných údajov