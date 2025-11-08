BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena WOLFTON je 0.00076USD. Trhová kapitalizácia WOLFTON je --USD. Sledujte aktualizácie cien WOLFTON v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena WOLFTON je 0.00076USD. Trhová kapitalizácia WOLFTON je --USD. Sledujte aktualizácie cien WOLFTON v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

1 WOLFTON na USD aktuálnu cenu:

$0.00076
+2.42%1D
USD
WOLFTON (WOLFTON) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:13:58 (UTC+8)

Dnešná cena WOLFTON

Aktuálna dnešná cena WOLFTON (WOLFTON) je $ 0.00076, s 2.42% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny WOLFTON na USD konverzný kurz je $ 0.00076 za WOLFTON.

WOLFTON sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- WOLFTON. Počas posledných 24 hodín sa WOLFTONobchodovalo v rozmedzí od $ 0.00072 (low) do $ 0.00076 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.

V krátkodobom vývoji sa WOLFTON zmenilo o +0.26% za poslednú hodinu a o -8.00% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 26.04K.

WOLFTON (WOLFTON) informácie o trhu

$ 26.04K
$ 2.28M
3,000,000,000
TONCOIN

Aktuálna trhová kapitalizácia WOLFTON je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 26.04K. Počet coinov v obehu WOLFTON je --, pričom celková zásoba je 3000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 2.28M.

História cien WOLFTON v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.00072
24 hod Low
$ 0.00076
24 hod High

$ 0.00072
$ 0.00076
+0.26%

+2.42%

-8.00%

-8.00%

WOLFTON (WOLFTON) história cien USD

Sledujte zmeny cien WOLFTON za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.00001796+2.42%
30 dní$ -0.001011-57.09%
60 dní$ -0.2267-99.67%
90 dní$ -0.02424-96.96%
WOLFTON dnešná zmena ceny

Dnes WOLFTON zaznamenal zmenu o $ +0.00001796 (+2.42%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

WOLFTON zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.001011 (-57.09%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

WOLFTON zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal WOLFTON zmenu o $ -0.2267 (-99.67%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

WOLFTON zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.02424 (-96.96%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby WOLFTON (WOLFTON)?

Pozrite si WOLFTONstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre WOLFTON

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby WOLFTON, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny WOLFTON?

WOLFTON price is influenced by several key factors:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact WOLFTON's value.

Trading Volume: Higher trading activity typically leads to increased price volatility and potential growth.

Supply & Demand: Token circulation, burning mechanisms, and holder distribution affect scarcity.

Utility & Adoption: Real-world use cases, partnerships, and ecosystem development drive long-term value.

Social Media Hype: Community engagement, influencer mentions, and viral marketing can cause rapid price movements.

Regulatory News: Government policies and crypto regulations impact investor behavior.

Bitcoin Correlation: Like most altcoins, WOLFTON often follows Bitcoin's price direction.

Project Development: Technical updates, roadmap progress, and team announcements influence investor confidence.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu WOLFTON?

People want to know WOLFTON price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, assessing market trends, and managing risk. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility, while investors monitor their holdings' value changes throughout the day.

Cenové predikcie pre WOLFTON

Cenová predikcia WOLFTON (WOLFTON) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena WOLFTON v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia WOLFTON (WOLFTON) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena WOLFTON mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

O WOLFTON

WOLFTON is a digital asset that operates on a decentralized blockchain network. It is designed to facilitate secure, peer-to-peer transactions across its network, with a primary focus on providing a platform for financial transactions and smart contract functionality. WOLFTON utilizes a proof-of-stake consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency and security. The asset's issuance model is predetermined and transparent, adding to its credibility in the crypto ecosystem. Typical uses of WOLFTON include making payments, executing smart contracts, and participating in decentralized applications (dApps) built on its platform. Its role in the broader crypto ecosystem is to provide a secure, efficient, and decentralized platform for digital transactions and contract execution.

Ako nakupovať a investovať WOLFTON

Ste pripravení začať s WOLFTON? Nákup WOLFTON na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom WOLFTON. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu WOLFTON (WOLFTON) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a WOLFTON sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo je WOLFTON (WOLFTON)

Wolf on Ton is a fast growing meme on Ton which entertains users with its own miniapp. Fans can enjoy mining $WOLFTON as a reward.

WOLFTON Zdroj

Pre hlbšie pochopenie WOLFTON zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Oficiálna WOLFTON webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o WOLFTON

Akú hodnotu bude mať 1 WOLFTON v roku 2030?
Ak by hodnota WOLFTON rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do WOLFTON podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
WOLFTON (WOLFTON) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Pozrite si viac informácií o WOLFTON

WOLFTON USDT (obchodovanie s futures)

Dlhé alebo krátke pozície WOLFTON s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s WOLFTON USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.

Obchodujte na trhoch s WOLFTON (WOLFTON) na MEXC

Preskúmajte spotové trhy a trhy s Futures, sledujte aktuálnu cenu a objem WOLFTON a obchodujte priamo.

Páry
Cena
Zmena 24 hodín
24 h objem
WOLFTON/USDT
$0.00076
$0.00076$0.00076
+2.42%
0.00% (USDT)

