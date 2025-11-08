Aktuálna dnešná cena WOLFTON je 0.00076USD. Trhová kapitalizácia WOLFTON je --USD. Sledujte aktualizácie cien WOLFTON v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena WOLFTON je 0.00076USD. Trhová kapitalizácia WOLFTON je --USD. Sledujte aktualizácie cien WOLFTON v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena WOLFTON (WOLFTON) je $ 0.00076, s 2.42% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny WOLFTON na USD konverzný kurz je $ 0.00076 za WOLFTON.
WOLFTON sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- WOLFTON. Počas posledných 24 hodín sa WOLFTONobchodovalo v rozmedzí od $ 0.00072 (low) do $ 0.00076 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.
V krátkodobom vývoji sa WOLFTON zmenilo o +0.26% za poslednú hodinu a o -8.00% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 26.04K.
WOLFTON (WOLFTON) informácie o trhu
$ 26.04K
$ 26.04K$ 26.04K
$ 2.28M
$ 2.28M$ 2.28M
3,000,000,000
3,000,000,000 3,000,000,000
TONCOIN
Aktuálna trhová kapitalizácia WOLFTON je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 26.04K. Počet coinov v obehu WOLFTON je --, pričom celková zásoba je 3000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 2.28M.
História cien WOLFTON v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.00072
$ 0.00072$ 0.00072
24 hod Low
$ 0.00076
$ 0.00076$ 0.00076
24 hod High
$ 0.00072
$ 0.00072$ 0.00072
$ 0.00076
$ 0.00076$ 0.00076
+0.26%
+2.42%
-8.00%
-8.00%
WOLFTON (WOLFTON) história cien USD
Sledujte zmeny cien WOLFTON za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.00001796
+2.42%
30 dní
$ -0.001011
-57.09%
60 dní
$ -0.2267
-99.67%
90 dní
$ -0.02424
-96.96%
WOLFTON dnešná zmena ceny
Dnes WOLFTON zaznamenal zmenu o $ +0.00001796 (+2.42%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
WOLFTON zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.001011 (-57.09%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
WOLFTON zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal WOLFTON zmenu o $ -0.2267 (-99.67%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
WOLFTON zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.02424 (-96.96%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby WOLFTON (WOLFTON)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby WOLFTON, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny WOLFTON?
WOLFTON price is influenced by several key factors:
Trading Volume: Higher trading activity typically leads to increased price volatility and potential growth.
Supply & Demand: Token circulation, burning mechanisms, and holder distribution affect scarcity.
Utility & Adoption: Real-world use cases, partnerships, and ecosystem development drive long-term value.
Social Media Hype: Community engagement, influencer mentions, and viral marketing can cause rapid price movements.
Regulatory News: Government policies and crypto regulations impact investor behavior.
Bitcoin Correlation: Like most altcoins, WOLFTON often follows Bitcoin's price direction.
Project Development: Technical updates, roadmap progress, and team announcements influence investor confidence.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu WOLFTON?
People want to know WOLFTON price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, assessing market trends, and managing risk. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility, while investors monitor their holdings' value changes throughout the day.
Cenové predikcie pre WOLFTON
Cenová predikcia WOLFTON (WOLFTON) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena WOLFTON v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia WOLFTON (WOLFTON) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena WOLFTON mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne WOLFTON v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku WOLFTON cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na WOLFTON Cenové predikcie.
O WOLFTON
WOLFTON is a digital asset that operates on a decentralized blockchain network. It is designed to facilitate secure, peer-to-peer transactions across its network, with a primary focus on providing a platform for financial transactions and smart contract functionality. WOLFTON utilizes a proof-of-stake consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency and security. The asset's issuance model is predetermined and transparent, adding to its credibility in the crypto ecosystem. Typical uses of WOLFTON include making payments, executing smart contracts, and participating in decentralized applications (dApps) built on its platform. Its role in the broader crypto ecosystem is to provide a secure, efficient, and decentralized platform for digital transactions and contract execution.
Ako nakupovať a investovať WOLFTON
Ste pripravení začať s WOLFTON? Nákup WOLFTON na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom WOLFTON. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu WOLFTON (WOLFTON) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a WOLFTON sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s WOLFTON
Vlastníctvo WOLFTON vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Ak by hodnota WOLFTON rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do WOLFTON podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíWOLFTON?
Dnešná cena WOLFTON je $ 0.00076. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je WOLFTON stále dobrou investíciou?
WOLFTON zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do WOLFTON, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s WOLFTON?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo WOLFTON v hodnote $ 26.04K.
Aká je aktuálna cena WOLFTON?
Živá cena WOLFTON sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu WOLFTON vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena WOLFTON, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu WOLFTON?
Cenu WOLFTON ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre WOLFTON na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár WOLFTON/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena WOLFTON pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena WOLFTON v tomto roku?
Cena WOLFTON by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu WOLFTON (WOLFTON).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:13:58 (UTC+8)
