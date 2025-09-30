Landwolf (WOLF) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Landwolf (WOLF) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
2025-09-30
Landwolf (WOLF) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Landwolf (WOLF) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 0.00
Celková ponuka:
$ 550.00B
Počet coinov v obehu:
$ 0.00
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 1.48M
Historické maximum:
$ 0.000085499
Historické minimum:
$ 0.000000003309722429
Aktuálna cena:
$ 0.000002139
Landwolf (WOLF) informácie

Landwolf is the epitome of Alpha Wolf, the leader of the pack. Not even the highest mountain, the coldest terrain, the darkest forest or fastest prey can stand in the way of the Avalanche Chain mascot. Landwolf was created by Matt Furie as part of the Boy's Club, which stars the characters Pepe, Landwolf, Brett and Andy. This is the Wolf of Crypto.

Oficiálna webová stránka:
https://www.landwolfavax.com/
Prieskumník blokov:
https://snowtrace.io/token/0x4f94b8aef08c92fefe416af073f1df1e284438ec

Landwolf (WOLF) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Landwolf (WOLF) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet WOLF tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu WOLF tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili WOLF tokenomiku, preskúmajte cenu WOLF tokenu naživo!

Ako kúpiť WOLF

Máte záujem pridať Landwolf (WOLF) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu WOLF vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Landwolf (WOLF) história cien

Analýza histórie cien WOLF pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

WOLF cenová predikcia

Chcete vedieť, kam WOLF asi smeruje? Naša WOLF stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.

